Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABB Başkanı Mansur Yavaş bir araya geliyor

01 Eylül 2020 Salı, 09:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bugün saat 13.30'da Saray'da bir araya gelecek.



Görüşmede, Yavaş'ın Ankara'nın yaşadığı sorunları, yapılması gereken düzenlemeleri aktarması bekleniyor.

Habertürk'ün haberine göre, Yavaş'ın görüşmenin ardından açıklama yapacağı öğrenildi.

427 MİLYON LİRALIK KREDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ'ye 472 milyon lira kredi verilmesini tartışmalar sonrasında onaylamıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın Belediye Meclisi gündemine getirdiği ve reddedilen “su altyapısı kredisi”ne verilen “ret” kararını mahkeme kamu yararı ile hizmet gerekleri yönünden hukuka uygun olmadığını belirtmişti.



Belediye Meclisi'nde tekrar görüşülen krediye onay çıkmış, ihale için süreç başlamıştı.

Projeyle Ankara'nın asbestli su boru hatlarının yenilenmesi amaçlanıyordu.