Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sarrac, ’Hafter’le masaya oturmayacağız’ dedi

05 Haziran 2020 Cuma, 06:00

İç savaşın sürdüğü Libya’da Türkiye’nin destek verdiği Ulusal Uzlaşı Hükümeti (UUH) Trablus’un tamamında kontrolü sağlarken UUH Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Feyyaz Sarrac dün Ankara’ya geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sarrac’la görüşmelerinde Libya ile imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması temelinde işbirliğini geliştirme kararı aldıklarını ve Türkiye’nin Libya karasularında arama ve sondaj faaliyetlerine başlamayı hedeflediğini belirtti. Sarrac ise Tobruk merkezli Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter’le müzakere masasına oturmayacaklarını söyledi.

HAFTER TEPKİSİ

Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Sarrac’la görüşen Erdoğan, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, Türkiye’nin önceliğinin bir an önce Libya’nın istikrara kavuşması olduğunu ve çözümün Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Libyalıların öncülüğünde yürütülecek siyasi süreçten geçtiğini söyledi. Erdoğan “Darbeci Hafter yakın zamanda Libya siyasi anlaşmasını reddedip ülke yönetimini üstlendiğini açıklayarak gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir” dedi.

“Hafter’i bir kenara koymak mümkün değil gibi bir anlayışla yaklaşım gösteren devlet başkanları, temsilcileri var. Onlara tekrar hatırlatıyoruz; hiçbir zaman Libya halkının sorunlarıyla ilgilenmeyen ve Libya’nın geleceğini tehdit altında tutan bir kişinin bu konuda masaya oturacak temsili kabiliyeti olamaz. Bu kişi ve ona destek sağlayanlar barışın önündeki en büyük engeldir” ifadelerini kullandı.

Sarrac ile görüşmelerinde UUH ile geçen yılsonunda imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması çerçevesinde işbirliği alanlarını geliştirmeyi kararlaştırdıklarını belirten Erdoğan, “Bu çerçevede Doğu Akdeniz’deki doğal zenginliklerden faydalanmak üzere arama ve sondaj dahil işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz. Ayrıca Libya topraklarındaki işbirliği alanlarımızı genişletme hususunda görüş birliğine vardık” diye konuştu.

TÜRK ŞİRKETLERİNE ÇAĞRI

Erdoğan, Berlin sürecinden NATO’ya kadar Libya’daki sorunun çözümü için yürütülen süreçlerde Sarrac ile birlikte hareket edeceklerini vurgulayarak “Libyalı kardeşlerimizi asla darbecilerin ve lejyonerlerin insafına bırakmayacağız” dedi.

Libya UUH Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sarrac ise Trablus’un tamamında UUH güçlerinin kontrolü sağlamasıyla ilgili “Bize karşı lejyonerler ve onları destekleyenler tarafından başlatılan saldırılara karşı birkaç saat önce büyük bir başarı elde ettik ve Trablus çevresini özgürleştirdik. Bu zafer hepimizindir” görüşünü dile getirdi.

Libya’da bundan sonra yürüyecek siyasi süreçte Hafter’le masaya oturmayacaklarının işaretini veren Sarrac, “Bu savaş suçlusuyla müzakere masasına oturmayla ilgili birtakım zorlamalar olsa dahi kendisinin meşru davranmadığını bilmekteyiz ve bu bağlamda kendisine bundan sonraki süreç içinde müzakere olanağı vermeyeceğiz. Bizim için önemli olan halkın iradesidir” diye konuştu.

Libya için birlik olma çağrısını yineledi. Sarrac, yeniden imar sürecinde Türk şirketlerini Libya’da görmek istediklerini belirterek “İki kardeş ülke arasındaki ilişkilere uygun şekilde Türk şirketlerin tekrar faaliyetlerine devam etmesini arzulamaktayız” ifadesini kullandı.