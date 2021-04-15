Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Özbek Otağı'nda iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özbek Otağı'nda iftarda bir araya geldi.
AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bahçesine kurulan Özbek Otağı'nda iftarda bir araya geldi.
Anadolu Ajansı, iki ismin iftarına ait 3 görüntüyü servis etti.
Erdoğan çarşamba günü de eşi Emine Erdoğan ile birlikte 3 çocuklu bir ailenin evine konuk olmuş, iftar yemeğine katılmıştı.
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