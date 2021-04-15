Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Özbek Otağı'nda iftar yaptı

15 Nisan 2021 Perşembe, 20:42

AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bahçesine kurulan Özbek Otağı'nda iftarda bir araya geldi.



Anadolu Ajansı, iki ismin iftarına ait 3 görüntüyü servis etti.



Erdoğan çarşamba günü de eşi Emine Erdoğan ile birlikte 3 çocuklu bir ailenin evine konuk olmuş, iftar yemeğine katılmıştı.