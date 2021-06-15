Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'da
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrine gitti. Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılandı.
Erdoğan, Belçika’nın başkenti Brüksel’de katıldığı NATO Liderler Zirvesi’nin ardından dün akşam saatlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gitti.
Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Şuşa’daki programları öncesinde Fuzuli’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılandı. Erdoğan ve Aliyev daha sonra Şuşa’ya birlikte hareket etti.
Erdoğan iki günlük Azerbaycan ziyareti kapsamında Şuşa’daki Aliyev ile birlikte Azerbaycan’ın Kültür Başkenti Şuşa şehrine gitti.
Şuşa Valiliği'nde Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak Erdoğan, Aliyev ile görüşmeler gerçekleştirecek.
Ziyaret kapsamında Azerbaycan ile Türkiye arasında bir takım belgelerin de imzalanması bekleniyor.
Erdoğan, yarın ise Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek ve Milli Meclise hitap edecek.
Erdoğan daha sonra Aliyev ile birlikte Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Galler Euro 2020 A Grubu maçını tribünden izleyecek.
Video Haberler
- Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım
- İstanbul’da şiddetli yağmura hazırlıksız yakalandılar
- Görüntüleriyle tehdit edildi, yardım istedi
- Köpeğinin öldüğü yere sembolik mezar yaptırdı
- Otoparkta bir anda gaza bastı, binaya böyle çarptı
- Felaketin boyutu... Uzaydan görüntülendi
- Yurttaş; isyan etti, gözyaşlarını tutamadı
- Boru patladı, tazyikli su apartmanın yüksekliğine ulaştı
- İstanbul'da korkunç ölüm
- Avcılar’da beyzbol sopalı yol verme kavgası: 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- İl Milli Eğitim Müdürü'nden istifa kararı
- Habertürk'ten Veyis Ateş kararı
- Sedat Peker'den Soylu ve Ateş hakkında yeni iddia
- Sedat Peker'den yeni 'Süleyman Soylu' iddiası
- Peker'in iddialarının ardından görevden alındı
- Binali Yıldırım, Koç ve Sabancı'yı geride bıraktı
- Mafya lideri Drej Ali, canlı yayında Arslan'a mesaj attı
- Ankara'da sağanak: Araçlar yolda kaldı
- Erdoğan'dan Terör örgütleri çıkışı
- Tehdit, şantaj, 10 milyon euroluk talepler