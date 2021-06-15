Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'da

Erdoğan, Belçika’nın başkenti Brüksel’de katıldığı NATO Liderler Zirvesi’nin ardından dün akşam saatlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gitti.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Şuşa’daki programları öncesinde Fuzuli’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılandı. Erdoğan ve Aliyev daha sonra Şuşa’ya birlikte hareket etti.

Erdoğan iki günlük Azerbaycan ziyareti kapsamında Şuşa’daki Aliyev ile birlikte Azerbaycan’ın Kültür Başkenti Şuşa şehrine gitti.

Şuşa Valiliği'nde Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak Erdoğan, Aliyev ile görüşmeler gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında Azerbaycan ile Türkiye arasında bir takım belgelerin de imzalanması bekleniyor.

Erdoğan, yarın ise Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek ve Milli Meclise hitap edecek.

Erdoğan daha sonra Aliyev ile birlikte Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Galler Euro 2020 A Grubu maçını tribünden izleyecek.