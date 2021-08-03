Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

03 Ağustos 2021 Salı, 13:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Tunus’un istikrarını, iç barışını ve huzurunu korumasının bölgenin selameti açısından da son derece mühim olduğuna işaret ederek, son günlerde Tunus’ta yaşanan gelişmeleri bu bakımdan dikkatle takip ettiklerini belirtti.

Tunus’un bu sıkıntılı dönemi atlatarak, yoluna çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğine inandıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, demokratik geçişin bölgedeki ilham kaynağı Tunus Meclisi’nin faaliyetlerinin tüm zorluklara rağmen devam etmesinin hem Tunus için hem de bölge demokrasisi için önemli olduğunu vurguladı.

Problemlere çözüm üretme, sağlıklı tartışma ve diyalog zemini olarak Meclis’in çalışmalarını sürdürmesinin hayati değere sahip olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus’ta demokrasinin korunması, özgürlüklerin garanti altına alınması ve hukukun üstünlüğünün gözetilmesinin çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

TUNUS'TA SİYASİ KRİZ

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 26 Temmuz'da "ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar nedeniyle" kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurdu. Tunus Meclis Başkanı Raşit Gannuşi, "Cumhurbaşkanının yasal bir dayanağı olmayan kararları, bir darbedir, anayasayla yorumlamak yanlıştır" diyerek halkı "demokrasiyi yeniden tesis etmek için barışçıl mücadeleye" çağırdı.

Görevden alınan Başbakan Hişam el-Meşişi'nin ordu tarafından tutuklandığı iddia edildi. Tunus Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisin yetkilerini dondurma yönünde duyurduğu kararın 30 gün için geçerli olacağını bildirdi.