Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çiller 12 Eylül fotoğraf sergisini gezdi
AKP hükümetine desteğini sıklıkla gösteren eski başbakanlardan Tansu Çiller bu kez de AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 12 Eylül sergisi gezdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski başbakanlardan Tansu Çiller, 12 Eylül fotoğraf sergisini gezdi.
12 Eylül askeri darbesinin 40. yılı nedeniyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 'Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu' düzenlenecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sempozyuma katılmak üzere adaya helikopterle geldi. Erdoğan adaya indikten sonra burada eski Başbakanlardan Tansu Çiller'i de bindiği araca alarak hareket etti. Erdoğan ve Çiller adada 12 Eylül fotoğraf sergisi gezdi.
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