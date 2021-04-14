Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan bir yurttaşın evinde iftara katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 'kısmi kapanmanın' başladığı ilk gün bir yurttaşın evinde iftara katıldı. İftar sonrası Erdoğan çifti, ev sahibi aile ile çay eşliğinde sohbet etti.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ramazanın ikinci iftarında Ankara'nın Mamak ilçesinde oturan bir ailenin misafiri oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, evinde ziyaret ettikleri 3 çocuklu bir aileyle iftar yaptı.
Yemeğin ardından evdekilerle çay içip sohbet eden Erdoğan çifti, çocuklara tablet hediye etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Nisan akşamı Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Ramazan'ın ilk 2 haftası kısmi kapanmaya gidileceğini açıklamış, Ramazan ayında toplu iftarlara izin verilmeyeceğini belirtmişti.
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