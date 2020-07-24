Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya sözlerinden suç duyurusu

24 Temmuz 2020 Cuma, 16:34

Danıştay 10. Dairesi, açılan bir dava sonrasında Ayasofya’yı müze yapan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmişti. Kararla birlikte Ayasofya’nın müze statüsü kaldırıldı ve ibadet yolu açılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Tek parti döneminde alınan bu karar, tarihe ihanet olmanın yanında hukuka da aykırıydı” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözlerine dava açıldı. HKP, Erdoğan’ın konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk’ü Cumhurbaşkanı sıfatıyla, İsmet İnönü’yü de Başbakan sıfatıyla hedef aldığını ileri sürerek, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’a Aykırılık ve TCK’nin 257’inci maddesi “Görevi Kullanma” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun ardından HKP İstanbul İl Başkanı Av. Pınar Akbina Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Akbina şunları söyledi:

“Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Kuvayi Milliye’nin önderleri Silah Arkadaşlarını tarihe ihanet ve hukuka aykırı bir karar almakla suçlamıştır. Bu tamamen hukuksuz, mesnetsiz bir ithamdır. Bugün AKP’giller hızla halkın desteğini kaybetmektedir. Seçimleri, en son bildiğimiz gibi kaybetmişlerdi. Bu yüzden yeniden din alıp din satmaya sarılmışlardır. Bu yüzden bizim amacımız, hem bunu teşhir etmek hem de antiemperyalist birinci Kurtuluş Savaşımızın önderi Mustafa Kemal ve Kuvayi Milliye önderlerinin mirasına sahip çıkmaktır. Bu nedenle bugün bu suç duyurusunda bulunduk.”