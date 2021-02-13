Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni danışman
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Danışmanlığına, Kadir Turgut atandı. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığına ve Tarım ve Orman Bakanlığına ilişkin atama kararları da yayımlandı.
Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Danışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 ve 13'üncü maddeleri gereğince Kadir Turgut atandı.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Spor Müşavirliğine, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Taha Akgül atandı.Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Yavuz Gürhan, Amasya Gençlik ve Spor İ1 Müdürlüğüne Kadir Kılıç ve Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Bilent Akar atandı.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Selman Ayaz atandı.
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Hasan Hüseyin Aydemir atandı.
TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
I. Hukuk Müşavirliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince İsmail Tezer atandı.
CUMHURBAŞKANLIĞI
Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi Üyeliğine, 6742 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşma"mın 5'inci maddesi gereğince İbrahim Şenel atandı..
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