Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kuru artışı yorumu

07 Ağustos 2020 Cuma, 14:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Ayasofya'da kıldı. Ardından da kamaralar karşısına çıktı.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASINDA SATIR BAŞLARI:



Değerli basın mensubu arkadaşlarım, öncelikle Beyrut patlaması neticeleri itibarıyla failleri kimdir, henüz bu belirlenmiş değil, konuyla ilgili Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüşmede ve MİT'in muhatapları ile görüşmede, kimdir hangi kuruluştur buna benzer bir bilgi yok. Lübnan yöneticilerinin bizlere vereceği bilgileri önemle takip ediyoruz. Bu çok ama çok büyük bir felaket. Benzerini Hariri zamanında da yaşamıştık, bu çok daha ileri seviyede. Çok açık, net olarak henüz bilgilendirmeler yapıldı diyemeyiz. Fakat işi bizler de takip ediyoruz. Daha ileri bir adım da Koca Yusuf kargo uçağımızla oraya çeşitli yardımları gönderdik.

YUNANİSTAN VE MISIR ANLAŞMASI

Yunanistan ile Mısır arasında yapılan bu anlaşmanın hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Biz Libya ile anlaşma yaptıktan sonra bunların hepsi bu işin üstüne atladılar. Oradan gelen bilgiler de size karşı değiliz, yanlış anlaşılma olmasın gibi bilgileri de bize yansıtıyorlar. Bizim Libya ile anlaşmamızı kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Malta'da ve Libya'da Dışişleri Bakanımız geniş etraflı görüşmeler yaptılar. Bizler deniz yetki alanlarında hiç hakkı hukuku olmayanlarla buraları görüşmeye bile gerek duymuyoruz. Bakın Merkel benden ricada bulundu, sondaj çalışmalarını durdurursanız işimi kolaylaştırırsınız dedi, ben de Yunanistan'a güveniyorsanız, biz şöyle 3-4 haftalığına ara veririz ama ben bunlara güvenmiyorum, sözlerinde durmayacaklar dedim. Öyle de oldu. Şimdi ne olacak? Biz hemen sondaj çalışamlarına başladık. Merkel'e de dedik, ki biz de şimdi yolumuza devam ediyoruz.

DÖVİZ VE ALTINDAKİ HAREKETLİLİK

Dünyada şu anda ekonomik gelişmeleri gözden geçirecek olursanız, ABD olmak üzere Rusya, Avrupa bütün buralarda ekonomide koronavirüs seyrinden sonra çok ciddi zikzakların olduğunu görürsünüz, burada tüm samimiyetimle içerideki düşmanları zaten gündeme getirmek istemiyorum, bize zaten dışarıdakiler yetiyor. İçeridekiler de onlara pompalama görevi ifa ediyorlar. Biz 2002'de göreve geldik. Türkiye bir tırmanışta ama bunu görmek istemeyenler, gözü olup da görmeyenler var. Mesela sadece açılan şirket sayıları 30 bin 842 iken, şu anda 2017'de 85 bin 263 şirket açılmış. 19.6 milyon kişi idi istihdam şu anda 28 milyon 80 bin istihdam var. Bazı sıkıntılar yok değil. Türkiye adeta bir uçuşun içerisinde. Ne kadar yanlış anlatırlarsa anlatsınlar, biz Türkiye olarak bu kalkınmamızı, tırmanışımızı yüksek oranda devam ettiriyoruz, ettireceğiz. Gerek TL'de, dövizde, altında, ben basit bir şey söyleyeyim, göreve geldiğimizde, Türkiye'nin IMF'ye olan borcu 23.5 milyar dolardı. Mayıs 2013'te sıfırladık. Bizim şu anda borcumuz yok, sıfır. Döviz rezervi 27.5 dolardı, şu anda 105 milyar dolar. Türkiye bu noktada dimdik ayakta. Kimse halkımızı yanıtlmaya çalışmasın. Bugün dünden daha güçlüyüz, yarın daha güçlü olacağız. Türkiye'de 17 yıl önce terörle verilen mücadeleyi bir düşünün ve bu mücadelede 17-18 yıl önce neredeydik, bugün neredeyiz? Terörle mücadele böyle ücretsiz yapılmıyor. Ciddi manada harcamalarımız oluyor. Savunma sanayiinde çok ciddi harcamalar yaptık. Bakın bizim savunma sanayiinde yerli millide yüzde 20 iken şu anda yüzde 70'lere çıkardık. Bunların hepsi de belli bir maliyeti getiriyor. Bununla beraber Türkiye şu anda bölgede değil, dünyada farklı bir yerde.

BERAT ALBAYRAK'A DESTEK MESAJI

Bununla beraber Türkiye şu anda bölgede değil, dünyada farklı bir yerde. Benim Hazine ve Maliye Bakanımla ilgili sosyal medyadaki karalamaların hepsi, bunların hepsi yetişemedikleri üzüme bunlar koruk diyorlar. Türkiye nerede, batı nerede, dünya nerede?

AKŞENER'E DAVET VE MUHARREM İNCE'NİN PARTİ KURMA İDDİALARINI DEĞERLENDİRDİ

Biliyorsunuz, bu tür şeylere yabancı değiliz. Bizim içimizden de birileri ayrıldı, partilerini kurdular. Bu parti kuruşları nereye varır bilemem. Sayın Muharrem Beyle ilgili o da onun en doğal hakkıdır. Eski bir siyasetçi olarak o da onun doğal hakkıdır. Bahçeli'nin daveti ise doğrusu benim yadırgadığım bir davet değildir. O da olabilecek en makul çizgide davettir. Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik bir adım olabilir.

KORONAVİRÜS UYARISI

Kısıtlamaların hepsi bilim kurulu kararına bağlı. Halkıma sesleniyorum. Ne olur, maske, mesafe ve temizlik, buna dikkat edelim. Buna kendimiz için dikkat edeceğiz. Mesele vaka sayısının düşmesi, bunun başarmamız lazım. Çalışıyoruz. Sizler de bize yardımcı olmamız lazım ki, bir an önce vaka sayısının düşmesini hep beraber başaralım.



