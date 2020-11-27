Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ek tedbir' açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, koronavirüs salgını tedbirleri ile ilgili "Vatandaşlar hala kapalı mekanlarda dikkatli davranmıyor. Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Bilim Kurulu her türlü çalışmayı yürütüyor. Burada vatandaşlarımızın hassasiyeti önemli. Birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın kapalı mekanlarda dikkat etmediği, sigara içmeye varıncaya kadar bunları yaptıklarını görüyoruz. Maske takmadıklarını görüyoruz. Buna dikkat edilmediği sürece bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor. Biz, Sağlık Bakanlığımızın da adımlarıyla tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız. Fiziki altyapı olarak sıkıntımız yok. Şu anda aşı konusu gündemde. Aşıyla alakalı olarak da kendi faaliyetlerimiz ilerliyor. Bu arada, Rusya, Çin, Almanya çalışmalar ilerliyor.
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Varlık Fonu'nun resmen başkanı benim. Bizim daha önce belli periyotlarla aldığımız kararlar bundan sonraki süreçte de devam ediyor. Bunda fevkalade durum yok. Varlık Fonu'nu küresel anlamda çok daha farklı bir yere oturtmak istiyoruz. Katar Emiri'nin ziyareti atılan bu adımlardan birisidir. Attığımız imzalarla 11 anlaşma imzalandı. Bunların içinde bazı firmaların kendi hisselerini satışlarından tutun da farklı ülkelerdeki şirketlerin hisselerini satın almaya kadar adımlar var. Kanal İstanbul projesiyle ilgili de yoğun bir şekilde talepler artıyor. Yerli ve küresel. Bunlar var. Şu an itibarıyla bizim yatırımlarımızda durma söz konusu değil. Projenin mimari, teknik boyutları hazır. Görüşmeleri de Ulaştırma Bakanlığımız ve Çevre ve Şehicilik Bakanlığımızla birlikte proje yürütülüyor.
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