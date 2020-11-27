Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ek tedbir' açıklaması

27 Kasım 2020 Cuma, 13:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bilim Kurulu her türlü çalışmayı yürütüyor. Burada vatandaşlarımızın hassasiyeti önemli. Birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın kapalı mekanlarda dikkat etmediği, sigara içmeye varıncaya kadar bunları yaptıklarını görüyoruz. Maske takmadıklarını görüyoruz. Buna dikkat edilmediği sürece bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor. Biz, Sağlık Bakanlığımızın da adımlarıyla tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız. Fiziki altyapı olarak sıkıntımız yok. Şu anda aşı konusu gündemde. Aşıyla alakalı olarak da kendi faaliyetlerimiz ilerliyor. Bu arada, Rusya, Çin, Almanya çalışmalar ilerliyor.

"KANAL İSTANBUL'UN MİMARİ VE TEKNİK BOYUTLARI HAZIR"

Varlık Fonu'nun resmen başkanı benim. Bizim daha önce belli periyotlarla aldığımız kararlar bundan sonraki süreçte de devam ediyor. Bunda fevkalade durum yok. Varlık Fonu'nu küresel anlamda çok daha farklı bir yere oturtmak istiyoruz. Katar Emiri'nin ziyareti atılan bu adımlardan birisidir. Attığımız imzalarla 11 anlaşma imzalandı. Bunların içinde bazı firmaların kendi hisselerini satışlarından tutun da farklı ülkelerdeki şirketlerin hisselerini satın almaya kadar adımlar var. Kanal İstanbul projesiyle ilgili de yoğun bir şekilde talepler artıyor. Yerli ve küresel. Bunlar var. Şu an itibarıyla bizim yatırımlarımızda durma söz konusu değil. Projenin mimari, teknik boyutları hazır. Görüşmeleri de Ulaştırma Bakanlığımız ve Çevre ve Şehicilik Bakanlığımızla birlikte proje yürütülüyor.