Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Türkiye'nin NATO için önemini vurgulayan açıklamalarına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Objektif değerlendirmeleri dolayısıyla NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e teşekkür ettiği paylaşımında Erdoğan, Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak tüm sorumluluklarını yerine getirmeye ve küresel barış ve güvenliğe hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.

We would like to thank the NATO Secretary General @jensstoltenberg for his objective evaluations on Euro-Atlantic security and defence matters.



Turkey, as a NATO ally, will continue to fulfil all its responsibilities and serve global peace & security.https://t.co/kffP4sKDYS