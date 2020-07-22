Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pınar Gültekin açıklaması

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 17:03

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da reddettiği Cemil Metin Avcı isimli erkek tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin'le ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Erdoğan şu paylaşımı yaptı:

"HEP BİRLİKTE KARŞI DURACAĞIZ"

"Dün bir cani tarafından hunharca katledildiğini öğrendiğimiz #PınarGültekin’in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum. Bu canilerin ve işledikleri bu rezil cinayetlerin bizim medeniyetimizde de anlayışımızda da yaşantımızda da tek bir kum tanesi kadar yeri ve bahanesi yoktur, olamaz. Hep birlikte bu şiddete karşı duracak, bunları millet olarak yeneceğiz.

"KADINA ŞİDDETİN SON BULMASI İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Pınar Gültekin’i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur. Davanın bizzat takipçisi olacak, bir daha asla yaşamak istemediğimiz kadına şiddetin son bulması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Pınar Gültekin’e rahmet, kederli ailesine, arkadaşlarına, sevenlerine sabır diliyorum.

ADALET BAKANI ERDOĞAN'I BEKLEDİ

Erdoğan'ın paylaşımının ardından Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'de Twitter hesabı üzerinden Pınar Gültekin paylaşımında bulundu.

Gül'ün paylaşımı şu şekilde:

"Gencecik yaşında hayattan koparılan Pınar Gültekin'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Pınar kardeşimizi katleden cani hak ettiği cezayı muhakkak alacaktır. Kadına yönelik şiddete karşı tavizsiz ve topyekûn mücadele yitirdiğimiz her bir canımıza hepimizin borcudur."