Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sporculara ücretsiz covid testi müjdesi
Koronavirüs salgını ortamında maçların oynanabilmesi için futbol ve spor dünyasına ücretsiz yapılan covid-19 testlerinin yeni sezonda da ücretsiz uygulanması için adımlar atıldı.
Sporculara ücretsiz koronavirüs testi müjdesi geldi.
Spor dünyasında müsabakaların durmasına neden olan koronavirüs salgını nedeniyle futbol ve spor dünyasına ücretsiz yapılan covid-19 testlerinin yeni sezonda da ücretsiz yapılması için adımlar atıldı.
TFF, geçen hafta koronavirüs testlerinin kulüpler tarafından karşılanacağını duyurmuştu. Diğer branşlar için de pardalı test gündeme gelmişti.
Bu gelişmeler üzerine Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Sağlık Bakanlığı ile görüştüğü ve konunun çözümü için adımlar atıldığı öğrenildi. Son gelişme ise Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, futbol, basketbol ve voleybol branşlarının yönetici ve sporcularıyla yaptığı görüşmelerde test konusunu sordu. Bazı başkanlar testin paralıya döneceğini duyurunca Erdoğan da Spor ve Sağlık bakanlıklarına konunun geçen yılki gibi yapılması konusunda direktif verdiği öğrenildi.
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