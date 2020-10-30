Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taksim Cami açıklaması: "Taksim Camisi Ramazan'a yetiştirilecek"
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanların Mesut Yılmaz'ın ölümü üzerine yaptığı açıklamada "Allah taksiratını affetsin ve milletimizin başı sağ olsun. Cenaze töreni Marmara İlahiyat veya Çamlıca'da olabilir" dedi. Erdoğan ayrıca, Taksim Camisi'nin Ramazan ayına yetiştirileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk yeni Kültür Merkezi'nde (AKM) incelemelerde bulundu. Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (önde solda), Vali Ali Yerlikaya ile İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti.
İncelemelerinin ardından açıklama yapan Erdoğan'ın şunları söyledi:
"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"
Tüm ailesine, başta eşi olmak üzere, başsağlığı diliyorum. Allah taksiratını affetsin ve milletimizin başı sağ olsun. Mesut Yılmaz, önemli görevler yapmış bir insandı. Cenaze töreni Marmara İlahiyat veya Çamlıca'da olabilir.
AKM VE TAKSİM CAMİİ NE ZAMAN AÇILACAK?
Erdoğan, incelemelerde bulunduğu Taksim Camii ve AKM inşaatlarına ilişkin bilgi de verdi:
"Taksim Camii'nin ramazan ayına yetişmesi üzerine bilgi aldım. AKM ile ilgili ise 2021'in altıncı ayının sonuna kadar yetiştirme hedefi var. Kültür ve Turizm Bakanım bütün gayretleri ortaya koyuyor. Altıncı ayın sonunda burayı inşallah bitireceğiz. Elektronik işlerde belki sarkma olabilir."
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