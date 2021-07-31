Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, yangın bölgesinden 'kredi' açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının devam ettiği Muğla’da yaptığı incelemelerin ardından açıklama yaptı.

Erdoğan, "Yangında hava araçlarının yanında 80 arazöz, 35 tanker, 31 iş makinesi, 176 hizmet aracı, 1400 personel görev yapmaktadır" dedi.

Erdoğan, barınma, gıda, temizlik malzemesi ve benzeri ihtiyaçlar için gereken her türlü tedbirin alındığını ve her türlü ikmal mekanizmasının oluşturulduğunu bildirdi.

Erdoğan ayrıca, "Faizsiz esnaf kredisi verilecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık Bakanlığı 38 ambulans ve 175 personelle vatandaşlarımıza yardımcı olmaktadır. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın ikisi dışında hepsi taburcu edilmiştir" diye konuştu.

"1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"



Erdoğan, "Milas'taki yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Ormanlarımızı yakanları bulup ciğerlerini yakmak boynumuzun borcudur" dedi ve "Türkiye, yangınların izlerini kısa sürede silecek. Hiçbir vatandaşın mağdur olmasına müsaade edemeyiz. Can kaybı dışındaki her kaybı telafi edecek güce sahibiz" diye ekledi.