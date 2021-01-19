Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz açıklamaları ile Merkez Bankası toplantısı etkili oldu

19 Ocak 2021 Salı, 06:00

Mali piyasalar yeni haftaya çok hareketli başladı. Bankacılar bu hafta Avrupa, Japonya ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararlarının yakından izleneceğini belirtti. TCMB Para Politikası Kurulu bu hafta perşembe günü yeni faiz kararını açıklayacak. Bunların yanı sıra geçen cuma günü reel sektör temsilcileriyle buluşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz ve bankalarla ilgili değerlendirmeleri de mali piyasaları etkiledi. Erdoğan, “faizi düşürmek suretiyle enflasyonu aşağı çekmek’ iddiasını bir kez daha tekrarlarken, iş dünyasına “Bankaların sizi nasıl sömürdüğünü biliyorum” diye seslendi.

AVRO DA HIZLANDI

Bu kapsamda yeni haftaya 7.4709 lira seviyesinde başlayan dolar kuru, günün ilk saatlerinde hızla 7.5402 liraya kadar çıktı. Dolar daha sonra 7.50 lira civarında dengelendi. Aynı şekilde Avro da 8.9715 liradan 9.1031 liraya kadar çıktı ve 9.05 lira seviyesinde dengelendi. Borsa İstanbul (BİST) ise açılışla 1509 puana kadar düşerken, yurtdışı piyasaların da etkisiyle günü yüzde 2.1 artışla 1557 puanda kapadı. Dolardaki gelişmelerle ilgili değerlendirme yapan İstanbul Analytics’ten Atilla Yeşilada, “TCMB artı ekonomi yönetiminin dolar/ TL’de ideal kur olarak 7.30-40 arasını benimsediğini, kur bu bandın altına indikçe kamu bankaları veya TCMB’nin döviz alacağını düşünürüz. Bir başka döviz toplama yolu da Prof. Hakan Kara’nın değindiği gibi, TL değer kazandıkça, TCMB’den döviz alarak enerji ithalatını ödeyen KİT’lerin açık piyasaya yönlendirilmesi olabilir” dedi.

‘KISA POZİSYON’ ARTTI

Öte yandan ABD piyasalarında yatırımcıların yeni mali destek paketinin doların çekiciliğini daha da azaltacağı beklentisiyle aldıkları net kısa pozisyonların büyüklüğü geçen hafta 2011’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Reuters tarafından yapılan hesaplamaya göre bu değer, 12 Ocak ile biten haftada 30.6 milyar dolardan 34 milyar dolara çıktı.

2021 SONU TÜFE TAHMİNİ YÜZDE 11.6

Türkiye ekonomisinin koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerle geçen sene yavaşlamasının ardından 2021’de tekrar ivme kazanarak yüzde 4 büyümesi, enflasyonun ise TCMB’nin sıkı parasal duruşunu sürdürmesiyle yüzde 11.6’ya gerilemesi bekleniyor. Reuters anketine katılan 38 ekonomiste göre 2020 yılı büyümesi ise yüzde 0.6 olacak. Yine bu ankete göre cari açığın 2020’de GSYH’nin yüzde 5.1, 2021’de ise yüzde 2.5’i olması bekleniyor. Politika faizinin ise bu yıl son çeyrekte yüzde 13’e indirileceği tahmin ediliyor.

REVİZE RAKAM TASARRUF OLDU!

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın 2020 hedeflerinin yer aldığı Orta Vadeli Program (OVP) yerine son açıklanan ve açık hedefinin revize edildiği OVP’yi dikkate alarak “bütçede tasarruf” söyleminde bulunması şaşkınlık yarattı. Elvan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “2020 yılı bütçe açığımız, hedeflenen 239.2 milyar liranın altında 172.7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66.5 milyar lira tasarruf sağladık. Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz... 2021 yılı bütçe açığını yüzde 3.5 olarak hedefliyoruz. Uygulamayı öngördüğümüz makroekonomik politikalar, dengeli bir talebin ve sürdürülebilir büyümenin oluşumunu sağlayacaktır” dedi. OVP’de 2020 için öngörülen açık hedefi 138.9 milyar TL’ydi. Ancak hükümet hedefin tutmayacağını anlayınca OVP’de açık hedefini 239.2 milyar TL olarak revize etti. Elvan’da revize edilen son rakamı dikkate alarak tasarruf sağlandığını iddia etti. Ekonomist Dr. Cüneyt Akman, sosyal medya hesabından, “Maliye Bakanımız sorumlu olduğu bütçe hedefini bi 100 milyarcık şaşırmış. E, olur o kadarcık hesap hatası...” yorumunu yaptı.