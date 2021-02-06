Cumhurbaşkanı kararı ile Boğaziçi Üniversitesi'nde hukuk ve iletişim fakülteleri açılıyor
Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan AKP'li Melih Bulu'ya karşı öğrenci ve hocaların protestoları sürerken AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni bir karar geldi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Boğaziçi Üniversitesi'ne hukuk ve iletişim fakültesi kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.
Boğaziçi Üniversitesi'ne iletişim ve hukuk fakültesi kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 5 Şubat 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararda, 13 üniversiteye çeşitli fakültelerin kurulmasına ilişkin duyuru yapıldı. Bunların arasında Boğaziçi Üniversitesi'ne kurulacak iletişim ve hukuk fakülteleri de yer aldı.
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