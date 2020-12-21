Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşma yaparken fenalaştı

21 Aralık 2020 Pazartesi, 12:19

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı "Siber Güvenlik Haftası" etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında fenalaşarak konuşmasını yarım bıraktı.

Fuat Oktay'ın fenalaşmasının ardından programa da ara verildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Oktay'ın durumunun iyi olduğu yönünde anons yapıldı.

Kontrolün ardından programa tekrar katılan Oktay, "Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı küçük bir rahatsızlık oldu. Tekrar anlayışınız için teşekkür ediyorum" açıklaması yaptı.











