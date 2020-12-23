Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 800 milyon liralık nakdi KKTC'ye aktaracağız
KKTC Başbakanı Ersan Saner ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay önemli açıklamalarda bulundu.
KKTC Başbakanı Ersan Saner ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "KKTC'de kamu çalışanlarında maaş müjdesi bekleniyor. 800 milyon liralık nakdi KKTC'ye aktaracağız" açıklamasında bulundu.
Oktay, KKTC Başbakanı Ersan Saner ile düzenlediği ortak basın toplantısında, hükümetin kurulmasının ardından Türkiye'ye yaptıkları ilk ziyaret için teşekkür ederek, yeni hükümetin hayırlı olmasını diledi.
Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında olduğunu belirten Oktay, "Sadece genel durumlarda değil Covid-19 gibi bir salgının yaşandığı süreçte de biz her şeyiyle yine sizlerle birlikte olduğumuzu Kıbrıs Türkü'nü asla yalnız bırakmayacağımızı ifade ettik. Bugün de bu taahhüdümüzü bir kez daha tekrarlamak isterim. İnşallah artık aşılanma sürecinin başlangıcı aşamasındayız. Arzu ediyoruz ki yoğun aşılama döneminden sonra bu salgın dönemini bütün dünya geride bırakıyor olsun. Aynı şekilde KKTC de, Türkiye de... Bunu ümit ediyoruz" diye konuştu.
Oktay, 2021'e daha iyimser baktıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Covid-19'nn getirdiği tüm dünyada ve KKTC'de ciddi sıkıntılar oldu. Bunu normalde karşılıyoruz. Kendi içimizdeki değerlendirmelerimizde hükümeti de rahatlatmak adına, Kıbrıs Türkü'nü rahatlatmak adına şu anda tüm sorunların çözümüyle alakalı ve biliyorum KKTC'de kamu çalışanlarında maaşla ilgili bir müjde bekleniyor. Sayın Başbakan ve heyetiyle birlikte bunları da görüştük tabii. Biz bu müjdeyi buradan paylaşmış olalım, her hangi bir sıkıntının olmayacağıyla alakalı. 800 milyon liralık nakdi aktarıyor olacağız. Dolayısıyla bu hem bütçeyle ilgili hem maaşlar dahil birçok konuda, savunma harcamaları yine tabii ki yine bunun içinde."
En Çok Okunan Haberler
- Alaattin Çakıcı’nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı
- Asgari ücretin ne olacağı az çok belli oldu
- 'Pelikancılar telaşta, yeni sahip arıyorlar'
- Uzan: Erdoğan seçimi erteleyebilir
- Bankada parası olanlar dikkat! Oranlar değişti
- 'Pandemiden sonra hedonizm salgını yaşanacak'
- 570 yıllık gelenekte Sofuoğlu zihniyeti!
- Erdoğan'dan Demirtaş kararına ilişkin açıklama
- Prof. Dr.Orhan Kural Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
- PACE'den Selahattin Demirtaş açıklaması
Video Haberler
- CHP'li Bakan'dan yüz yüze sınavlar iptal edilsin çağrısı
- Fatih Portakal'dan Erdoğan'a 'Demirtaş' yanıtı
- Aleyna Çakır'ın katil zanlısından ölüm tehdidi
- Cemal Enginyurt'tan AKP'ye ilişkin çarpıcı iddia
- İstanbul'da sosyal mesafeyi hiçe sayan kuyruk
- Saç saça baş başa temizlik kavgası kamerada
- Ölüm getiren korkunç iş kazası
- Çanakkale'de tüyler ürperten olay
- Polis ekipleri, “şalterli kaçış” ile şoke oldu
- Çin'de askerlerin el bombası ile imtihanı kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Alaattin Çakıcı’nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı
- Asgari ücretin ne olacağı az çok belli oldu
- 'Pelikancılar telaşta, yeni sahip arıyorlar'
- Uzan: Erdoğan seçimi erteleyebilir
- Bankada parası olanlar dikkat! Oranlar değişti
- 'Pandemiden sonra hedonizm salgını yaşanacak'
- 570 yıllık gelenekte Sofuoğlu zihniyeti!
- Erdoğan'dan Demirtaş kararına ilişkin açıklama
- Prof. Dr.Orhan Kural Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
- PACE'den Selahattin Demirtaş açıklaması