Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, envantere kayıtlı uçak sayısını resmen açıkladı

05 Ocak 2021 Salı, 06:00

Bugüne kadar açıklanmayan Cumhurbaşkanlığı’nın uçaklarının sayısı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP milletvekili Utku Çakırözer’in önergesine verdiği yanıt ile Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçağın bulunduğunu açıkladı.

Sadece bir kişinin kullanımında 8 uçağın bulunmasını “büyük israf” olarak nitelendiren Çakırözer, “Böylesine bir krizde sadece Saray’ın 8 uçağının olması israftır, lükstür, savurganlıktır” dedi. Cumhurbaşkanlığı’nın envanterindeki uçak sayısı bugüne kadar açıklanmadı. Konuya ilişkin önergelere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konunun “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın görev ve yetki alanına girdiğini” belirtirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise “Bakanlığımızda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır” yanıtını verdi.

Sayısı açıklanmayan Cumhurbaşkanlığı’na ait uçaklar, TBMM bütçe görüşmelerinde de gündeme geldi. CHP’li Çakırözer, görüşmeler sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a, Cumhurbaşkanlığı’na ait uçak sayısını sordu. Oktay, Çakırözer’in sorusuna yazılı yanıt verdi. Oktay, verdiği yanıtta, “Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak mevcuttur” dedi.

Böylece, şimdiye kadar açıklanmayan Cumhurbaşkanlığı’nın uçak sayısı ortaya çıktı.

‘SALTANATA SON VERİLMELİ’

CHP’li Çakırözer, sadece bir kişiye ait 8 uçak bulunmasının çok fazla olduğunu belirterek, “Bunlar sadece Cumhurbaşkanı’nın uçakları. Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’na ait VIP uçaklar da eklendiğinde bu sayı 15-16’ları bulmakta. Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan VIP uçak sayısı eklendiğinde Türkiye, dünyanın en fazla VIP uçağına sahip ülkesi. Bu kadar VIP uçak kabul edilemez” dedi.

Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait VIP uçak sayısının kamuoyuna açıklanması gerektiğine dikkat çeken Çakırözer, “Cumhurbaşkanlığı’na ait bu uçak filosunun bakımı için milyonlarca dolar harcandığı herkes tarafından bilinmekte. Ülke olarak salgınla mücadele verdiğimiz bir dönemde bu kadar VIP uçak dünyanın hiçbir yerinde yok. Böylesine bir krizde sadece Saray’ın 8 uçağının olması israftır, lükstür, savurganlıktır. Dünyanın hiçbir yerinde böylesine bir şatafat yok. İhtiyaç dışı uçaklar satılarak, şu zor dönemde 83 milyonun ihtiyaçları için kullanılmalı. Bakanlar özel uçaklar yerine tarifeli uçakları tercih etmeli” dedi.

Aralarında Katar Emirliği’ne ait olan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hediye edilen 400 milyon dolar değerindeki Boeing 747-8i tipi uçağın da bulunduğu uçakların her birinin yıllık bakım giderinin ise 800 bin dolar olduğu iddia ediliyor.