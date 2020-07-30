'Cumhurbaşkanına hakaret' ettiği gerekçesiyle para cezası alan emekli yurttaş isyan etti!

30 Temmuz 2020 Perşembe, 21:30

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması yüzünden para cezasına çarptırılan Süleyman Şahin'in durumunu kamuoyuyla paylaştı. Yarkadaş, ''Süleyman Şahin, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili yaptığı bir yorumdan dolayı, Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 1 yıl hapisle cezalandırıldı. Ceza daha sonra 10 aya indirildi. Mahkeme, Süleyman Şahin'in 3400 TL ödemesine hükmetti'' açıklamasını yaptı.

'HAKKIMI ARAYABİLMEM DE MÜMKÜN DEĞİL'

Emekli maaşının yarısıyla banka kredisi ödediğini söyleyen Şahin, "Ekonomik açıdan cezayı ödeyebilmem de AYM'ye gidip hakkımı arayabilmem de mümkün değil" dedi.

Twitter üzerinden paylaşım Yarkadaş, Süleyman Şahin'in para cezası almasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

''Süleyman Şahin, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili yaptığı bir yorumdan dolayı, Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 1 yıl hapisle cezalandırıldı. Ceza daha sonra 10 aya indirildi. Mahkeme, Süleyman Şahin'in 3400 TL ödemesine hükmetti.

Erdoğan'a "diktatör" dediği iddiasıyla yargılanan ve ceza alan Süleyman Şahin'le konuştum. Şahin, mahkemede yaptığı savunmada siyasi bir yorum yaptığını ve suç işlemediğini beyan ettiğini söyledi.

Şahin'i düşündüren asıl şey ise hem 3400 TL'yi nasıl ödeyeceği hem de maddi durumu elvermediği için AYM'ye gidemeyecek olması.''