Cumhurbaşkanı'nın 'yazlık sarayı'na komşu koyu Muçev aldı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve kamu bürokratlarının yönetici olarak görev yaptığı MUÇEV isimli şirkete, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bulunan 'Cumhurbaşkanı yazlık sarayı’nın yanındaki koya yapılacak “Yat Yanaşma Yeri” projesi verildi. Muğla Valiliği proje için ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir’ kararı aldı. CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, karara isyan etti: Muğla’nın kıyıları karış karış ranta kurban ediliyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Muğla Valiliği’nin ortaklığıyla kurulan MUÇEV Turizm Ticaret Limited Şirketi, Marmaris’te “Yat Yanaşma Yeri Projesi” ile Fethiye’de “Tekne Bağlama İskelesi Projesi” gerçekleştirecek. Projenin ihalesiz olarak verildiği MUÇEV Turizm Ticaret Limited Şirketi’nin iki ayrı projesi için Muğla Valiliği tarafından ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir’ kararı verildi. CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, “MUÇEV anayasaya aykırı olarak işlem yapmaktadır. Bu şirket kapatılmalıdır. Muğla’nın kıyıları karış karış ranta kurban ediliyor” dedi.
İhalesiz ve ÇED’siz MUÇEV’e verilen Marmaris’teki yat yanaşma projesinin yapılmak istendiği Karacasöğüt Mahallesi’ne giden CHP’li Alban, partililer ve vatandaşlarla birlikte açıklama yaptı. Alban, MUÇEV’in kıyı ve koyları işgal etmeye devam ettiğini belirterek, “Şu anda bulunduğumuz yerde, 400 metrekare alanda bir iskele var. Burayı genişletmek için daha önce bir proje yapılmış fakat iptal edilmiş. Şimdi ise MUÇEV’e verilen projeyle burası 40 bin 893 metrekareye çıkarılıyor. Yani 100 kat burası büyütülüyor. Koy tamamen halkın kullanımına kapatılıyor” dedi.
Daha önce burası için istenen ÇED raporunun bu projede kaldırıldığını ve bu işlemi yapanların suç işlediğini söyleyen Alban, gerekli olan hukuki mücadeleyi başlatacağını ve suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.
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