Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin içerisinde ayrı bir başkanlık oluşturuldu
Faiz yerine kâr payı esasına dayalı katılım finansın geliştirilmesi için kararname ile kurulan başkanlık yeni finansal araçları sisteme kazandıracak.
Cumhurbaşkanlığı, faiz yerine kâr payı esasına dayalı “katılım finansın” geliştirilmesi için Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi içerisinde ayrı bir başkanlık kurdu. Başkanlık, katılım finans alanında yeni finansal araçların sisteme kazandırılması için çalışma yapacak. Kararname değişikliği ile ayrıca inşaatı devam eden İstanbul Finans Merkezi, cumhurbaşkanının belirlediği hedefler doğrultusunda geliştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan faize karşı olduğunu birçok kez dile getirdi. Erdoğan, Merkez Bankası tarafından yapılan faiz artışlarına da karşı çıkıyor. Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile daha önce yayımlanmış olan kararnamede dikkat çeken değişiklikler yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin hizmet birimleri ve görevleri yeniden düzenlendi.
STRATEJİ BELİRLEYECEK
Ofis içerisindeki, “Finansal Strateji ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı”, “Katılım Finans Dairesi Başkanlığı” olarak değiştirildi. Bu başkanlık cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar doğrultusunda, katılım finans alanında stratejiler geliştirecek, bu stratejiler kapsamında alınan kararların ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde uygulanmasını izleyecek ve sonuçlarını cumhurbaşkanına raporlayacak. Katılım finansın geliştirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri arasında işbirliğini artıracak, koordinasyonu sağlayacak. Katılım finansın geliştirilmesi ve katılım finansa yönelik farkındalığın artırılması amacıyla ulusal ve uluslararası faaliyetler gerçekleştirecek. Katılım finans alanında yeni finansal araçların sisteme kazandırılması, finansal ürün geliştirilmesi ve çeşitliliğin artırılmasına yönelik çalışma yapacak.
FİNANS MERKEZİ İÇİN GÖREV
Kararname ile İstanbul Finans Merkezi Dairesi Başkanlığı’nın görevleri de yeniden düzenlendi. Başkanlık, İstanbul’un küresel bir finans merkezi olmasını sağlayacak strateji ve politikalar geliştirmenin yanı sıra bu kapsamla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını koordine ederek strateji ve politikaların uygulanmasını da sağlayacak.
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