Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: HDP demek PKK demektir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen operasyonun görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bir kere daha görüyoruz ki HDP demek, PKK demektir!" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'daki sosyal medya hesabından dün gece gerçekleştirilen Esenyurt HDP ilçe binasındaki operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı.
Soylu paylaşımına ilişkin "23 Ocak 2021 Gece 23.30 Esenyurt HDP binası. Demokrasinin istismarı her daim mümkündür. AİHM kararları, Venedik kriterleri vs. Batı istismara müsaade etmiyor, ancak bizden istiyor. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaştığı HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasının görüntülerini Twitter hesabından tekrar paylaştı.
Altun paylaşım ile birlikte şu ifadeleri kullandı:
"Diyarbakır Anneleri'nin HDP binalarının önünde neden beklediğini hala anlamayan kaldı mı? Bir kere daha görüyoruz ki HDP demek, PKK demektir! HDP ile ittifak kuranlar bu görüntüler karşısında ne diyecek? Maalesef yine susacak, cürümlerine devam edecekler!"
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'ndan HDP'li Hüda Kaya'ya taziye ziyareti
- Karamollaoğlu'ndan çarpıcı AKP ile ittifak açıklaması
- Perinçek yine Gezmiş ve Çayan'ı hedef aldı
- Erdoğan'a hakaret davasında, hukukun üstünlüğü yanıtı
- Türk gemisine korsan saldırısı: 1ölü 15 rehin
- Erdoğan'ı ateşe atmak pahasına MHP'yi mi korudu?
- AKP’li başkanın yolsuzluk isyanı
- CHP'li Bülbül, Aydın’daki kötü kokunun nedenini açıkladı
- İl Jandarma Komutanı'ndan Ülkü Ocakları ziyareti!
- İçişleri'nden CHP’li Şimşek hakkında suç duyurusu
Video Haberler
- Meral Akşener Endişeliyim deyip Erdoğan'a seslendi
- Kanadalı mucit, motorlu sırt çantasıyla böyle kaydı
- Avrupa Uzay Ajansı 'mavi ışık' görüntüsünü yayınladı
- Komşusunun kafa attığı esnaf hastanelik oldu
- Hem okuyup hem çobanlık yapan Şevki, fenomen oldu
- Metrobüs durağında dikkat çeken anlar!
- İstanbul'un göbeğinde skandal olay!
- İspanya'yı Hortense fırtınası vurdu
- Dikkat! Maskede bu hatayı sakın yapmayın
- İstifa mı ediyor? AKP'li başkandan dikkat çeken paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'ndan HDP'li Hüda Kaya'ya taziye ziyareti
- Karamollaoğlu'ndan çarpıcı AKP ile ittifak açıklaması
- Perinçek yine Gezmiş ve Çayan'ı hedef aldı
- Erdoğan'a hakaret davasında, hukukun üstünlüğü yanıtı
- Türk gemisine korsan saldırısı: 1ölü 15 rehin
- Erdoğan'ı ateşe atmak pahasına MHP'yi mi korudu?
- AKP’li başkanın yolsuzluk isyanı
- CHP'li Bülbül, Aydın’daki kötü kokunun nedenini açıkladı
- İl Jandarma Komutanı'ndan Ülkü Ocakları ziyareti!
- İçişleri'nden CHP’li Şimşek hakkında suç duyurusu