Cumhurbaşkanlığı konserlerinin ardından Şahan'dan çağrı!

12 Temmuz 2020 Pazar, 11:18

Koronavirüs salgını sonrası ailesiyle birlikte eve kapanan ve bu süre zarfında yaptığı ekmeklerle dikkatleri üzerine çeken Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından gündelik konulara dair paylaşımlarda bulunmaktan da geri durmuyor.

Sayfasını etkin bir şekilde kullanan ve çok sayıda kişiye seslenen Gökbakar, bu defa da tiyatro emekçilerinin sesi oldu ve Kültür ve Turizm Bakanlığına seslendi.

İşte Şahan Gökbakar’ın o çağrısı: