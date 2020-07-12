Cumhurbaşkanlığı konserlerinin ardından Şahan'dan çağrı!
Karantina dönemi sonrasında paylaştığı tatil videoları ile takipçilerinin karşısına çıkan Şahan Gökbakar, bu defa tiyatro emekçileri için bir paylaşımda bulundu. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri"nde boy gösteren sanatçıların ardından Gökbakar, aynı desteğin tiyatro sanatçılarına da verilmesi gerektiğini belirtti.
Koronavirüs salgını sonrası ailesiyle birlikte eve kapanan ve bu süre zarfında yaptığı ekmeklerle dikkatleri üzerine çeken Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından gündelik konulara dair paylaşımlarda bulunmaktan da geri durmuyor.
Sayfasını etkin bir şekilde kullanan ve çok sayıda kişiye seslenen Gökbakar, bu defa da tiyatro emekçilerinin sesi oldu ve Kültür ve Turizm Bakanlığına seslendi.
İşte Şahan Gökbakar’ın o çağrısı:
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