Cumhurbaşkanlığı koruma kalkanına yılda 263 milyon TL
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çevresindeki koruma kalkanı tepkilere neden olurken Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı için 2020 yılında 263 milyon 627 bin TL harcandı. TBMM korumaları için harcanan tutar ise 100 milyon TL oldu.
Onlarca araçlık koruma kalkanı sık sık tepkilere neden olan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Saray’ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı tarafından kullanılan köşklerin güvenliğini de sağlamakla görevli Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı’na bir yılda milyonlarca lira aktarıldı.
Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Emniyet Genel Müdürlüğü’nün mali tablolarına göre, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı 2020 yılında tam 263 milyon 627 bin TL harcadı.
Başkanlığın bütçesi, Siber Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstihbarat Başkanlığı ve Özel Harekat Başkanlığı gibi Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı birçok başkanlığı da geride bıraktı.
TBMM İÇİN DE 100 MİLYON TL
Öte yandan TBMM Koruma Daire Başkanlığı da geçen yıl milyonlarca lira harcadı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün mali tablolarına göre TBMM Koruma Daire Başkanlığı’nın 2020 yılında harcadığı miktar 99 milyon 500 bin TL oldu. Mali tablolarda, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “Barışı Destekleme / Koruma Harekatları” adı altında da 18 milyon TL harcadığı belirtildi.
KORUMA DAİRESİ’NİN GÖREV TANIMI
Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı’nın görev tanımı ise şöyle:
“Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve aile bireylerinin can güvenliği ve saygınlığı başta olmak üzere, konut, çalışma yeri, her türlü ulaşım vasıtası ile intikali esnasında, yakın koruma hizmetlerinden sorumludur.
Ayrıca Cumhurbaşkanlığı’na ait tüm yerleşkelerin ve Cumhurbaşkanı’nın bulunduğu her türlü bina ve tesisin güvenliğini sağlamakla görevlidir.”
Başkanlığın gerisinde kalan birimler (milyon TL)
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı: 96,3
İstihbarat Başkanlığı: 186
Trafik Uygulama Ve Denetleme D. Başkanlığı: 1,50
Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı: 77
Asayiş Dairesi Başkanlığı: 21
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