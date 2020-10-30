Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahipleri açıklandı
"2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri"ni alan isimler açıklandı. Ödül müzik alanında Özdemir Erdoğan'a, sinema alanında Derviş Zaim'e verildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri"nin verileceği isimler belirlendi.
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında bu yıl koleksiyoner Mehmet Çebi ödüle değer görülürken "vefa" ödülünün de Necmeddin Okyay'a verilmesi kararlaştırıldı.
Kültür tarihi alanında Sadettin Ökten, sosyal bilimler alanında İsmail Kara, edebiyat alanında İbrahim Tenekeci, sinema alanında Derviş Zaim, müzik alanında da Özdemir Erdoğan ödüle değer bulundu.
"2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri", gelecek günlerde düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine verilecek.
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