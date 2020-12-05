Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın yeni binasının açılışına önce davet edilmediler, sonra ‘mimar’ sayılmadılar...

05 Aralık 2020 Cumartesi, 09:46

Yeni CSO binasının projesi için 1992’de bir yarışma düzenlendi. Yarışmayı mimarlar Özcan ve Semra Uygur tarafından tasarlanan proje kazandı. Projenin ihalesi 1995’te, temel atma töreni ise 1997’de gerçekleşti. İnşaatı 23 yıl süren bina, önceki gün yapılan konserle açıldı.

Açılışa ilişkin açıklama yapan TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, binayı tasarlayan mimarlar Semra Uygur ve Özcan Uygur’un açılışa davet edilmediğini duyurdu. Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Kalemi ile görüştüklerini belirten Mimarlar Odası, “bir yanlışlık” nedeniyle mimarların davet edilmediğini, sonrasında bu yanlışlığın giderildiğini belirtti.

‘KADININ ADI YOK’

Mimarlar Odası, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Kalemi Batuhan Mumcu’nun mimarları açılışa davet ederken sosyal medya hesabından yaptığı “Bir yanlış anlaşılma söz konusu. Açılışa; Özcan bey kıymetli eşleri Semra Hanım ve kızları Deniz Hanım’ı bekliyoruz. Bizzat bakan beyin özel kalem müdürü olarak ben görüşüyorum. Unutmayın ki ‘Emek çekilmiş her şey, değerlidir’. Mimar Sinan” paylaşımına da tepki gösterdi.

Sanıyorum bir yanlış anlaşılma söz konusu Açılışa ; Özcan bey kıymetli eşleri Semra hanım ve kızları Deniz hanımı bekliyoruz. Bizzat bakan beyin özel kalem müdürü olarak ben görüşüyorum. Unutmayın ki “Emek çekilmiş her şey, değerlidir. Mimar Sinan “ — BatuhanMUMCU (@BatuhanMUMCU) December 3, 2020

Mumcu’yu “cinsiyetçi söylem kullanması nedeniyle” eleştiren Mimarlar Odası, “Kadının adı yok dedirten yaklaşıma bir yenisini eklemiştir. Yapının müellifi olarak yaklaşık 30 yıldır CSO binalarına emek vermiş kadın meslektaşımızın Bakanlık yetkilileri tarafından müellif olarak değil de, ‘değerli eşleri’ şeklinde tanımlanması kabul edilebilir değildir” açıklamasında bulundu.

CSO’nun yeni binasında, 2023 kişilik konser salonu, 500 kişilik salon ve 650 kişilik tarihi salon bulunuyor. Burada düzenlenecek konserlerin bilet fiyatları 50, 70 ve 100 lira arasında değişecek. Öğrenciye yüzde 50 indirim uygulanacak.