Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı hakkında açıklama

21 Kasım 2020 Cumartesi, 23:57

Organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı'nın paylaşımına MHP kanadından destekler arka arkaya gelirken AKP kanadından hiçbir destek verilmedi.

Son olarak NTV canlı yayınında Ahmed Arpat'ın soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Kimsenin kimseyi bu şekilde tehdit etmesi kabul edilebilir değil. Umarım mahkemeler gereğini yapacaktır" açıklaması ile Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

İbrahim Kalın'ın NTV canlı yayınında organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı ile ilgili söyledikleri şöyle:

"Savcılık soruşturma başlattı ve hukuki süreç ilerliyor. Türkiye'de kimsenin kimseyi bu şekilde tehdit etmesi kabul edilebilir değil. O sürecin tamamlanmasını bekleyeceğiz. Umarım hukukun kuralları içerisinde ne gerekiyorsa mahkemeler gereğini yapacaktır.

Sn. Bahçeli'nin Çakıcı ile eskiye giden bir dostluğu olması da onun belki bir vefa duygusuyla söylediği bir şey. Hukukun ortaya koyduğu normlarla bir çatışma olmaması gerekir."