Cumhurbaşkanlığı uçaklarını kimse üstlenmedi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen hafta sonu Kıbrıs'a yaptıkları ziyaretle gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı’na ait uçakların sorumluluğunu kimse üstlenmedi. “Cumhurbaşkanı’na ait kaç uçak var?” sorularına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “konunun muhatabı Ulaştırma Bakanlığı” diyerek topu bakanlığa atarken, Ulaştırma Bakanlığı’ndan “Bizim bilgimiz yok” yanıtı geldi.
CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, ilk olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a “Cumhurbaşkanlığı’na ait uçak sayısı kaçtır” diye sordu. Soruyu Tarım ve Orman Bakanlığı’na havale eden Oktay’a tepki gösteren Alban, “Cumhurbaşkanı’na sorulan sorunun Tarım ve Orman Bakanlığı’na sevk edilmesi, devleti yönetenlerin ciddiyetini göstermektedir” dedi.
Aynı soruların CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tarafından Fuat Oktay’a sorulduğunu hatırlatan Alban, “Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Oktay, Grup Başkanvekilimize ‘konu Ulaştırma Bakanlığını ilgilendirmektedir’ yanıtını vermiş.
Bunun üzerine hem Sayın Özel hem de ben Ulaştırma Bakanlığı’na “Cumhurbaşkanı’na ait kaç uçak vardır?” diye sorduk. Ulaştırma Bakanlığı’ndan bize, “Konunun Bakanlığımız ile ilgisi bulunmamaktadır” yanıtı geldi” diye konuştu.
KİM ALIYOR BU SORUMLULUĞU?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Alban, şunları kaydetti.
"Ortada Cumhurbaşkanı'na ait 15-16 uçak var ama hiçbiri; Bakanlık, devlet kurumu uçaklarla ilgili bilgi sahibi değil. Cumhurbaşkanı Yardımcısına soruyoruz 'Bilmiyorum' diyor. Ulaştırma Bakanına soruyoruz 'Uçakların bizimle ilgisi yok' diyor. Bu nasıl bir devlet yönetimi? Çok merak ediyorum, sizin acaba birbirinizden haberiniz var mı? Gerçekten merak ediyorum. Bu uçaklar pandemi döneminde bütün yıl yatmış. Uçmayan uçaklar için hesaplara göre en az 13 milyon dolar bakım parası harcanmış. İsrafın boyutlarını görebiliyor musunuz? Fakat ben sizi de çok iyi anlıyorum hiçbir bakan, Cumhurbaşkanının uçaklarını üstlenmek istemiyor, hiç kimse bu israfın hesabını vermek istemiyor. O yüzden hangi bakana sorarsak 'Bizim bilgimiz yok' diyor.
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