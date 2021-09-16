Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımındaki gizli hizmet gideri ağustosta dört kat büyüdü

16 Eylül 2021 Perşembe, 04:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dün açıkladığı bütçe sonuçlarına göre, ağustosta Ağustos 2020’ye kıyasla gider yüzde 31.6 artışla 105.7 milyar lira, gelir yüzde 35 artışla 146.5 milyar lira oldu. Buna göre bütçe dengesi 40.8 milyar lira, faiz dışı denge 54.5 milyar lira fazla verdi. Bu performansta özellikle yüzde 33.2 artışla 131.1 milyar liraya ulaşan vergi gelirleri önemli katkı yaptı. Faiz gideri ise yüzde 14.8 artışla 13.7 milyar lira oldu.

İlk sekiz ayda ise gider yüzde 19.5 artışla 910.1 milyar lira, gelir yüzde 34.1 artışla 872.6 milyar lira ve açık 37.5 milyar lira oldu. Faiz dışı denge de 90.7 milyar lira fazla verdi. Bu kapsamda vergi gelirleri yüzde 39.7 artışla 712.8 milyar lira, faiz giderleri yüzde 39.9 artışla 128.2 milyar lira oldu. Bütçeyle ilgili diğer önemli detaylar ise şöyle:

Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımında bulunan, nereye kullanıldığı açıklanmayan ve “örtülü ödenek” olarak nitelenen gizli hizmet gideri ağustosta 336.3 milyon lira oldu. Bu rakam temmuzda 77.6 milyon lira, Ağustos 2020’de 21.6 milyon liraydı. İlk sekiz aylık bu tür harcama da 1.8 milyar liraya dayandı.

Mal ve hizmet alım giderleri kapsamında kiralanan taşıtlar için ilk sekiz ayda 220.2 milyon TL ödeme yapıldı. Sermaye giderleri kapsamında da taşıt kiralamaları için 10.8 milyon TL harcama gerçekleştirildi.

Görevlendirme giderleri olarak ifade edilmeye başlanan “görev zararları” için bütçeden sekiz ayda 86.1 milyar TL çıktı. Bu kapsamda Ziraat Bankası’na 2.6 milyar TL, Halk Bankası’na 2.3 milyar TL aktarıldı.

KAMU BORCU ARTTI

Uluslararası Finans Enstitü-sü’nün (IIF) verilerine göre, küresel ülke borçlulukları 2021 yılı 2. çeyreğinde rekor düzeyde yükselerek 4.8 trilyon dolar artışla 296 trilyon dolara ulaştı. Türkiye’de kamunun borçluluğunun GSYH’ye oranı ise 2. çeyrekte yüzde 41.6’ya çıktı. Oran, ilk çeyrekte yüzde 39.8’di.

