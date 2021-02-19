Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 395,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.628,00 lira oldu.

cumhuriyet.com.tr
19 Şubat 2021 Cuma, 13:12
Abone Ol google-news

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler