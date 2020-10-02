Cumhuriyet Cumartesi yarın okurlarıyla buluşuyor
Cumartesi günlerinin yeni ilgi odağı Cumhuriyet Cumartesi özgün ve dolu içerikleriyle yarın okurlarıyla buluşuyor. Gazeteniz Cumhuriyet'le birlikte bayinizden istemeyi unutmayın...
Atiye dizisinin kendi kitabından çalıntı olduğunu söyleyen Buket Uzuner, Cumhuriyet Cumartesi'ye anlattı: Atiye, Defne Kaman ve Umay Nine'nin aynadaki sureti
Meryem Uzerli'yle buluştuk, yeni filmini konuştuk: Çocuğuma kimsenin kimseyi yargılamadığı bir dünya bırakmak isterdim...
Taylan Kümeli yazdı: Spor yapıyorsan nasıl besleneceksin?
Hepsi genç, kariyerlerini bırakıp kırsala yerleştiler... İkinci hayatı yaşayanlar anlattı. Kentten kırsala göçenler, nasıl karar verdiler, nasıl alıştılar, ne kazandılar?
Dr. Gülcan Özer yazdı: Neden aldatırız?
Jennifer Lopez, Lady Gaga, Paris Hilton, Beyonce, Elizabeth Hurley... Hepsi onun markasını tercih etti, Yasemin Taciroğlu neyi nerede giymeli, Cumhuriyet Cumartesi'ye anlattı.
Kültür turizmi isteyenler, şehirde kalmayı tercih edenler, yaza veda edemeyenler... Fatih Türkmenoğlu sonbaharda gezilecek yerleri yazdı..
Cumhuriyet Cumartesi dopdolu içerikleriyle siz okurlarıyla buluşmayı bekliyor...
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