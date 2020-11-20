Cumhuriyet Cumartesi yarın sizlerle

20 Kasım 2020 Cuma, 11:13

- Doğu Demirkol, 'değişik' dediği hayatını Fatih Türkmenoğlu'na anlattı: Babam sinemada ‘Ahlat Ağacı’nı izlemedi. Annem de “Aman canım, karman çorman bir şey”dedi...

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