Cumhuriyet Cumartesi yarın sizlerle
Cumartesi günlerinin yeni vazgeçilmezi Cumhuriyet Cumartesi, yarın gazeteniz Cumhuriyet'le birlikte. Bayinizden istemeyi unutmayın...
- Doğu Demirkol, 'değişik' dediği hayatını Fatih Türkmenoğlu'na anlattı: Babam sinemada ‘Ahlat Ağacı’nı izlemedi. Annem de “Aman canım, karman çorman bir şey”dedi...
- Lezzet düşkünleri, aşçılar, gezginler seçti... Leziz pizza için en iyi adresler...
- Psikiyatrist Alper Hasanoğlu ile gazeteci Filiz Aygündüz, yeni kitapları Gel Hayattan Konuşalım'ı Ebru Dedeoğlu'na anlattı.
- Tasarımcı Pınar Uçar Gül’den asla yan yana gelemeyeceğini düşündüğümüz şeyleri birlikte giyme cesareti gösterenlere rengârenk öneriler…
- Taylan Kümeli, koronavirüs günlerinde bağışıklığı güçlendirecek yiyecekleri yazdı...
- İlkokulda ne olmak istiyorsun diye soranlara “Kızılay’da çalışmak istiyorum” diye cevap veriyordu. Faydalı işler yapma hayalini hiç bırakmadı. Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, İş’te Mola’nın konuğu oldu.
- Dijitalde sosyalleşiyor, adeta orada yaşıyor, bunu da zamanın ruhuyla mı açıklıyorsunuz. Ya bağımlıysanız…Dr. Bora Küçükyazıcı'dan 10 soruluk test...
- Astroloji, bu senin hakkın, teknoloji, sağlık, güzellik ve daha fazlası için Cumhuriyet Cumartesi alın...
En Çok Okunan Haberler
- Türkeş’in eşinden ‘Çakıcı’ telefonu
- Erkan Baş'tan sert Çakıcı tepkisi
- Cumhur İttifakı'nda Selahattin Demirtaş çatlağı
- 'Size açıklanmayan gerçekleri ben açıklayayım'
- MasterChef’in köstebeği bulundu
- AKP'li isim neye uğradığına şaşırdı
- Yükselme sarkacak, kur geri gelecek ama...
- Çakıcı'nın Erdoğan'a tehdit ve hakaretlerini hatırlattı
- İSKİ duyurdu: Su kesintisi yaşayacak 10 ilçe ve saatleri
- Dünyayı bölen tartışma: Yıkayarak mı, silerek mi?
Video Haberler
- Büyük tehlike! Ailenizin bütün bilgileri çalınabilir
- Dikkat! Gözle ayırt etmek mümkün değil
- Karadenizliler öfkeli değil, net tavırlı
- Ağlarına 300 kiloluk bronz kadın heykeli takıldı
- Coğrafya Kaderdir belgeseli yayınlandı
- İmamoğlu'nun AKP’li Tuncer'e verdiği yanıt şoke etti
- Ölümden saniyelerle kurtuldu! O anlar kamerada
- AKP'li isim neye uğradığına şaşırdı
- CHP'li Tuncer: Askere bozuk et verildi
- Çakıcı'yı savunan Bahçeli'ye CHP'den çok sert tepki
En Çok Okunan Haberler
- Türkeş’in eşinden ‘Çakıcı’ telefonu
- Erkan Baş'tan sert Çakıcı tepkisi
- Cumhur İttifakı'nda Selahattin Demirtaş çatlağı
- 'Size açıklanmayan gerçekleri ben açıklayayım'
- MasterChef’in köstebeği bulundu
- AKP'li isim neye uğradığına şaşırdı
- Yükselme sarkacak, kur geri gelecek ama...
- Çakıcı'nın Erdoğan'a tehdit ve hakaretlerini hatırlattı
- İSKİ duyurdu: Su kesintisi yaşayacak 10 ilçe ve saatleri
- Dünyayı bölen tartışma: Yıkayarak mı, silerek mi?