Cumhuriyet Cumartesi yarın sizlerle

11 Aralık 2020 Cuma, 13:47

Ekranın yeni dizisi 'Akrep'te zengin bir ailenin içgüveysi damadı Fikret'i oynayan Bekir Aksoy, Cumhuriyet Cumartesi’ye konuştu:

ABD'nin ünlü müzik okulu Berklee'den mezun oldu, "Bitmedi Daha" şarkısıyla müzik dünyasına adım attı. Bengisu ile tanışmaya hazır mısınız?

Taylan Kümeli, 2021’in beslenme trendlerini yazdı.

“Kadınlar neden pilates, fitness ve yogayla sınırlı kalsın ki, takım sporları denemesin" diye yola çıktılar, hiç spor yapmamış kadınları sahaya indirdiler. Kimi yönetmen, kimi sigortacı, kimi avukat... Ortak yönleri sınırlarını zorlamaları...

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