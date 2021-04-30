Cumhuriyet Cumartesi yarın sizlerle
Tam kısıtlama uygulamasının ilk Cumartesi günü, gazeteniz Cumhuriyet'e ve Cumartesi ekine ulaşabileceksiniz. Cumhuriyet Cumartesi, her cumartesi olduğu gibi bugün da gazeteniz Cumhuriyet'le birlikte bayilerde. "Her gün bir ekmek, bir Cumhuriyet..."
Koronavirüs ile mücadelede 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma uygulamasında Cumhuriyet'e, ulaşabileceksiniz.
Gazete bayileri, zincir marketler, marketler, bakkallar ve gazete satan fırınlar, tam kapanma boyunca saat 10.00 ve 17.00 arasında açık olacak.
Bu hafta Cumhuriyet Cumartesi'nde bunlar olacak:
Ünlü yazar Susanna Tamaro Cumhuriyet Cumartesi'ye konuştu: Küçüklüğümden beri uyum sağlamada ve sinir sistemimde ciddi sorunlarla boğuştum. Yüreğimin götürdüğü yere gitmek hayatımı zorlaştırdı,,,
Boğaziçi Üniversitesi matematik mezunu olan Masumiyet dizisinin hırslı plaza kadını Asena Tuğal'e göre beynimiz en doğru gen kombinasyonlarını biliyor, aşkı hissettiren hormonları yönlendiriyor.
Otomobilinden TIR'ına, kamyonuna kadar her aracın yakıtını fullüyorler. Lastiğini şişirip bakımını yapıyorlar... Kadınlar Edirne'den Urfa'ya tabuları yıkıyor.
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Sinema, tiyatro, televizyon, astroloji, teknoloji, psikoloji, stil, bu senin hakkın, seyahat, haftalık ajanda ve daha fazlası için Cumhuriyet cumartesi okuyun...
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