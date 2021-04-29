Tam kapanmada, gazeteniz Cumhuriyet'e ulaşabileceksiniz

29 Nisan 2021 Perşembe, 11:22

Koronavirüs ile mücadelede 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma uygulamasında Cumhuriyet'e, ulaşabileceksiniz.

GAZETENİZİ NASIL ALACAKSINIZ?

Gazete bayileri, zincir marketler, marketler, bakkallar ve gazete satan fırınlar, tam kapanma boyunca saat 10.00 ve 17.00 arasında açık olacak.

Sadece pazar günleri, zincir marketler kapanacak. Pazar günleri, gazete bayileri, bakkallar, marketler ve gazete satan fırınlardan gazetenizi alabileceksiniz.

DOLU DOLU CUMHURİYET

Gazeteniz Cumhuriyet'te;

- Gündem yaratan özel haberlere, röportajlara, devam...

- Yazarlarımız Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yorumluyor...

- Yeni yazı dizileri:

Mustafa Kemal Erdemol: 10. YILINDA SURİYELİ GÖÇÜ

Şükran Soner: EMEKÇİNİN BAYRAMI 1 MAYIS

Miyase İlknur: DENİZLERİN DALGASIYIM...

- Kapanma boyunca her gün bulmaca sayfaları...

- Cumartesi günü yayımladığımız “Cumhuriyet Cumartesi” ekimizde renkli söyleşiler, yazılar...

- Pazar gününün klasiği “Cumhuriyet Pazar Dergi”yi elinizden bırakamayacaksınız...

- Dünyanın dört bir tarafından “Pazar Yazıları...”

- Kültür ve spor sayfaları yer alacak.

HAFTA SONU CUMHURİYET SİZE YETER

Tam kapanma sürecinde bayinizden “gazetenizi ve ekmeğinizi” ayırtmayı unutmayın...

Simge ismimiz Uğur Mumcu’nun dediği gibi “Her gün bir ekmek bir Cumhuriyet!..”







