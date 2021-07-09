Cumhuriyet Cumartesi yarın sizlerle

09 Temmuz 2021 Cuma, 09:16

Cumhuriyet Cumartesi'nde bu hafta:

Kırmızı Oda’da izlediğimiz oyuncu Itır Esen’in fanatik bir Beşiktaşlı olduğunu bilmeyen yoktur. Çocukluğunda sessiz ve içe kapanık olduğunu söyleyen oyuncu, maçlarda içinden bambaşka bir insan çıktığını söylüyor: Kadınlar gider ayakkabı alır, ben forma peşine düşerim

Bu hafta Arka Pencere’de ‘Ada Masalı’ masaya yatırılıyor: O nasıl tango, o nasıl hareketler?

Taylan Kümeli'den kilo vermenizi sağlayacak 10 kilit öneri

Şahika Tekand bildiğiniz gibi: Sorguluyor, başkaldırıyor, adaleti arıyor

Erkekler daha çok terapiye gitmeye başladı. Depresyona girmeyi, girmiş olmayı sevmiyorlar. Peki neden? Alper Hasanoğlu terapi divanındaki erkekleri yazdı.

Fatih Türkmenoğlu Sedir adasını gezdi, önerilerini sıraladı.

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