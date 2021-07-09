Cumhuriyet Cumartesi yarın sizlerle
Cumartesi günlerini yeni klasiği Cumhuriyet Cumartesi yarın sizlerle. Cumhuriyet Cumartesi, her cumartesi olduğu gibi yarın da gazeteniz Cumhuriyet'le birlikte bayilerde. "Her gün bir ekmek, bir Cumhuriyet..."
Cumhuriyet Cumartesi'nde bu hafta:
Kırmızı Oda’da izlediğimiz oyuncu Itır Esen’in fanatik bir Beşiktaşlı olduğunu bilmeyen yoktur. Çocukluğunda sessiz ve içe kapanık olduğunu söyleyen oyuncu, maçlarda içinden bambaşka bir insan çıktığını söylüyor: Kadınlar gider ayakkabı alır, ben forma peşine düşerim
Bu hafta Arka Pencere’de ‘Ada Masalı’ masaya yatırılıyor: O nasıl tango, o nasıl hareketler?
Taylan Kümeli'den kilo vermenizi sağlayacak 10 kilit öneri
Şahika Tekand bildiğiniz gibi: Sorguluyor, başkaldırıyor, adaleti arıyor
Erkekler daha çok terapiye gitmeye başladı. Depresyona girmeyi, girmiş olmayı sevmiyorlar. Peki neden? Alper Hasanoğlu terapi divanındaki erkekleri yazdı.
Fatih Türkmenoğlu Sedir adasını gezdi, önerilerini sıraladı.
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