Cumhuriyet, Galatasaray Lisesi'nde seçimin nabzını tutuyor!

19 Haziran 2021 Cumartesi, 10:19

Söz bitti, sıra sandığa geldi.

Her demokratik ortamda olduğu gibi Galatasaray da seçime gitti.

Üstelik 5 aday yarışıyor. 6. aday, Işın Çelebi, liste verdiği halde - bu seçimden - çekildiğini, çünkü bu bölünmüşlüğün camiaya zarar vereceğini söylemişti.

Yağmur ve covid şartları katılımı düşürmüş durumda.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren üyeler Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'na kontrollü olarak alınıyor.

Adaylardan Metin Öztürk, mor kravat ve kadın yönetici adayları mor eşarpları ile salona toplu giriş yaptı. İbrahim Özdemir sarı, Burak Elmas kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu ise yeşil kravatı ile dikkat çekti.

Gri renkle seçime giren Yiğit Şardan ve ekibi ise kravat yerine atkı ile lisedeki yerini aldı.

Üyeler bu durumu, "Kravatlılar atkılılara karşı" diye yorumladı.

Açıkçası, Galatasaray'ın yaygın kültürü ile değişim yarışıyor. Mustafa Cengiz yönetiminin önemli isimlerinin de gri kravat takması ise birmesaj olarak algılanıyor.