Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Kemal Erdemol, Ayasofya kararını değerlendirdi

14 Temmuz 2020 Salı, 19:45

Ayasofya’nın ibadete açılmasını değerlendiren Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Kemal Erdemol, alınan kararı rövanşist bir yaklaşım olarak yorumladı. Erdemol, sözlerini "Karar, Osmanlı hukukunun Cumhuriyet hukukunun üstünde görüldüğünün bir örneğidir" diye sürdürdü. Öte yandan Erdemol, dünya basınının da gündeminde olan kararın, dış politikada nasıl algılandığının yanıtını verdi.