Cumhuriyet gazetesi zengin içeriği ile yarın sizlerle
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Türkiye’nin ilk komünist başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Hazal Ocak’ın sorularını yanıtladı. Maçoğlu, “Gökyüzünü sömürmeye çalışıyorlar ama bulamıyorlar bir şey... Tükettiler... Sosyalizm gelecek çıkış yok” diyor.
Şebnem Hassanisoughi, tiyatrodan uyaranan dizisi Metot’u ve pandemi günlerini Emrah Kolukısa’ya anlattı.
Süreyya Ülkü Güler’le yeni çocuk kitabı Downsendrella’yı ve kızı İnci’yi konuştuk…
Mustafa Kemal Erdemol’dan Assange davası…
Ülker İnce’den taşra sıkıntısı...
Makbule Meyzinoğlu’nun göç hikâyesi…
Oscar’ın övgü toplayan ismi Mads Mikkelsen…
‘Teyit’, asılsız bilgiyle nasıl savaşıyor? Ayça Han, Teyit ekibiyle konuştu…
Gerçek ilişkimiz nasıl bozulur? Uzman psikolog Nazım Serin yazdı…
Peynir dosyası, Pati Günlükleri, sanat ajandası, Otobüstekiler,
Mavi-beyaz spor: Kürek…
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