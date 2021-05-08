Cumhuriyet gazetesi zengin içeriği ile yarın sizlerle

Türkiye'deki koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlamalarında da, gazeteniz Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet Pazar'a ulaşabileceksiniz. Gazeteniz Cumhuriyet'le, dolu dolu Cumhuriyet Pazar sizleri bekliyor. Bayinizden istemeyi unutmayın.

cumhuriyet.com.tr
08 Mayıs 2021 Cumartesi, 15:31
Cumhuriyet gazetesi zengin içeriği ile yarın sizlerle
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Türkiye’nin ilk komünist başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Hazal Ocak’ın sorularını yanıtladı. Maçoğlu, “Gökyüzünü sömürmeye çalışıyorlar ama bulamıyorlar bir şey... Tükettiler... Sosyalizm gelecek çıkış yok” diyor.

Şebnem Hassanisoughi, tiyatrodan uyaranan dizisi Metot’u ve pandemi günlerini Emrah Kolukısa’ya anlattı.

Süreyya Ülkü Güler’le yeni çocuk kitabı Downsendrella’yı ve kızı İnci’yi konuştuk…

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