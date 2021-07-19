Cumhuriyet Halk Partisi, kültür sanat üreticileri ile buluştu

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 14:48

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın önderliğinde yürütülen sektörel istihdam sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin saptanmasına yönelik çalıştaylar serisi, kültür-sanat üreticilerinin yaşadığı istihdam sorunları ve çözüm önerilerini saptamak üzere İstanbul’da gerçekleşti.

Sarıyer Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde bir araya gelen sinema, müzik, tiyatro, plastik sanatlar gibi farklı disiplinlerde örgütlenmiş, meslek birlikleri, dernek ve vakıf temsilcilerinin yanı sıra sanatçılar, menejer, küratör ve yayıncılar katıldı. Kültür sanat üreticileri ve sektör temsilcileri sorunları dile getirirken, yerel yönetimlerden ve merkezi iktidardan bekledikleri düzenleme ve destek önerilerini paylaştı.

SOKAK SANATÇILARINDAN, HEYKELTIRAŞLARA...

“Kültür- Sanat Üreticilerinin İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı çalıştayın danışmanlığını önceki dönem CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, koordinatörlüğünü ise Cem Arıkan üstlendi. Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr.Yüksel Taşkın’ın da hazır bulunduğu toplantıya sinemacılardan tiyatroculara, sahaflardan, sokak sanatçılarına, heykeltıraşlara sanat üretimini temsil eden geniş bir kitle katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan CHP’nin Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, Türkiye'de her sektörde kangren olmuş bir işsizlik sorunu olduğunu belirterek, bu sorunun yapısal politikalarla aşılabileceğinin altını çizdi. Bu noktada en ciddi çözüm önerilerinin, sorunun muhatabı olan meslek örgütleri ve STK'lar tarafından oluşturulacağına değinen Prof. Yüksel Taşkın çalıştay sonucunda oluşacak verilerin CHP’nin önümüzdeki süreçte parti programına da alarak yerelden başlayan kalıcı merkezi düzenlemeler için önemli bir kaynak olarak değerlendireceğini açıkladı.

'KÜLTÜREL YOZLAŞMA POLİTİKTİR'

Projenin danışmanlığını yürüten Altıok, 2012 yılından bu yana CHP'nin kültür sanat politikalarının geliştirilmesi için daha önce de farklı disiplinlerden sanatçılarla bir araya gelerek çeşitli toplantılar düzenlendiğini ve bu toplantıların çıktılarıyla 26. dönemde parti programına alınan Kültür Sanat Tutum Belgesi'nin hazırladığını aktardı. Sanatın her yönüyle önce birey sonra toplum için dönüştürücü, iyileştirici rolüne değinen Zeynep Altıok, ülkenin bugün sıkıştığı tüm aşılmaz sorunların arkasında eğitimden koparılan, çıkarılan ve yok sayılan sanatın eksikliği olduğuna dikkat çekti.

Kültürel yozlaşmanın politik bir tutum olduğunu belirten Zeynep Altıok sanatın okullarda, sokakta, kamuda ve yaşamın içinde olmasıyla çağdaş ve ilerleyen bir Türkiye için değişimin sağlanabileceğini belirterek katılımcıların aktardığı bilgilerin çalışmalarına önemli bir kaynak olacağını belirtti.

SORUNLAR KONUŞULDU, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SUNULDU

Çalıştayda İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat belediyelerin, kanun, mevzuat ve iç yönetmelik kriterlerinin bağlayıcılığı nedeniyle kendi bütçelerinin yönetiminde bağımsız olmadıklarını hatırlatarak bu duruma bağlı olarak da sanat üreticilerinin sorunlarına çözüm getirebilmek noktasında da her zaman arzu edildiği boyutta çözüm üretme bağımsızlığı sağlayamadıklarını dile getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu sorunu aşabilmek için yeni yöntemler üzerinde çalıştıklarını da dile getiren Polat yasa tasarılarında yerel yönetimleri de kapsayacak sanat fonları tanımlanması gerekliliğine vurgu yaptı. Yerel yönetimler için amaç ve ihtiyaçları bir adım ileriye taşıyacak tanım ve geliştirici adımlar atılması için çalıştıklarını belirten Polat, yenilikçi ve güncel örnekler için uzmanlığı olan kamu yönetimi eğitimi almış istihdamın önemine dikkat çekti.

Çalıştayda kültür-sanat üreticilerinin örgütlenmesinin önündeki engeller, kayıt dışı sanat/sanatçı sorunu, sanatın ve sanatçının güvencesi olacak özerk yasaların oluşturulması, devlet desteklerinin keyfi olması ya da hiç olmaması gibi sorunlar ön plana çıkarken çözüm önerileri de tartışmaya açıldı.

Çalıştayın sonuç bildirgesi diğer sektör raporlarıyla birlikte sonbaharda gerçekleşecek Üreten Bir Türkiye İçin İstihdam Kongresi'nde kamuoyuyla paylaşılacak.