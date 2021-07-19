CHP ilçe başkanına trafikte Cumhurbaşkanı'na hakaret gözaltısı
CHP Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla gözaltına alındı. Tuncer'in özel aracıyla seyir halindeyken durdurulduğu ve gözaltına alındığı öğrenildi. Tuncer'in CHP Genel Merkezi'nin bir videosunu paylaştığı için gözaltına alındığı iddia edildi.
Mersin'in tanınmış iş insanlarından biri olan CHP Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in trafikte özel aracıyla seyir halindeyken gözaltına alınması kentte geniş yankı uyandırdı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla Adnan Menderes Bulvarı'nda gözaltına alınan Tuncer polis otosuyla sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken aracı caddede kaldı.
Sağlık kontrolünün ardından Mersin Adliyesi'ne getirilen Tuncer burada savcılığa ifade verdi.
Tuncer' in gözaltına alındığını duyan çok sayıda partili adliyeye gelirken aralarında CHP İl Disiplin Kurulu Başkanı Av. Semra Kabasakal ile eski Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz 'ın da olduğu avukatlar ifade sırasında Tuncer'in yanında hazır bulundu.
Tuncer' in gözaltına alınmasına gerekçe gösterilen sosyal medya paylaşımının, CHP Genel Merkezi'nin hazırladığı bir video olduğu iddia edildi. Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İkizdere'de saldırıya uğramasını gülerek anlattığı, 'gelin kız' ifadesini kullandığı konuşması yer alıyor.
Savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan Ahmet Serkan Tuncer, Mersin milletvekilleri Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel ile birlikte adliye önünde basın açıklaması yaptı.
Tuncer, ilçe binasındaki bayramlaşma törenine gitmek için aracıyla seyir halinde olduğu sırada, herhangi bir rutin çevirme yokken 4 polis tarafından durdurulduğunu söyledi.
TEBLİGAT YAPMADILAR
Hakkında arama kararı olduğu gerekçesiyle aracından indirilip gözaltına alındığını ifade eden Tuncer, "Karakolda, genel merkezimizin hazırladığı bir videoyu paylaştığım ve altına nezaket yazdığım için hakkımda soruşturma açıldığını öğrendim. Bana yapılmış herhangi bir tebligat yok. Muhtarlığa giden tebligat yok. Bir polis memuru arasa ifadeye gelin dese gitmez miyim? Sanki bir suç örgütü üyesiymişim gibi yol ortasında, onca insan içinde gözaltına alınmam beni rencide etti. Bizi bunlarla yıldıramazlar" dedi.
CHP'YE KARŞI BİR TUTUM
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de, Tuncer'in tutuklama gerektirmeyen bir suçla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının da gözaltı şeklinin de hukuksuz olduğuna değinerek "Bu sadece ilçe başkanımıza değil CHP'ye karşı bir tutum" dedi.
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