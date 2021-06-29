Cumhuriyet Halk Partisi Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, Tokyo Olimpiyatları hakkında konuştu
Cumhuriyet Halk Partisi Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, KRT TV'de yayımlanan Sportif Yaşam programına konuk olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.
KRT TV’de yayımlanan spor programlarından Sportif Yaşam'da, bu hafta Tokyo Olimpiyatları konuşuldu.
Gazeteci Mustafa Yavuz’un konuğu Cumhuriyet Halk Partisi Spor Kurulu Başkanı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi üyesi ve Halter Federasyonu Eski Başkanı Kenan Nuhut oldu. Yavuz’un sorularını yanıtlayan Kenan Nuhut, Tokyo Olimpiyatları hakkında bilgiler paylaştı.
CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, 2021 Tokyo Olimpiyatları Türkiye’nin 91 Sporcu ile katılacağını söyleyerek, “Olimpiyatlar, dünyanın en yüksek performansına sahip spor oyunlarıdır. Tokyo’da yapılacak olimpiyatlar geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ertelenerek bu yıl 24 Temmuz tarihine alındı. Oraya gönderilecek sporcularımızın listesi ise Milli Olimpiyat Komitemiz tarafından 5 Temmuz günü açıklanacak. Yaklaşık 90 sporcumuzun olimpiyat kotasını elde ettiğini biliyoruz. Olimpiyatların salgın hastalıkların olmadığı şartlarda yapılması ve gerçekleşmesi hepimizin temennisi. Tokyo uzun süredir olimpiyatların yapılabilmesi için yoğun bir çaba sarf ediyor. Malumunuz olimpiyatların ülkemizde yapılabilmesi için biz de talip olmuştuk. Ancak yapılan son oylamada biz kazanamadık. Milli Olimpiyat Komitesi'nden aldığım bilgilere göre Tokyo Olimpiyatları öncesinde, müsabakalar sırasında ve bitiminde her türlü sağlık kontrolleri itina ile yapılacak. Seyirciler de kısıtlı sayıda alınacak. Tabii bu şartlarda olimpiyat başarılarından ziyade sporcuların sağlığı tüm dünya için büyük önem arz ediyor. Birçok sporcumuz olimpiyatların rüyasını görürler. Çalışmalarını hep bu yönde sürdürürler. Bu sporcularımız da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Sporcularımız hem Avrupa’da hem de dünyada büyük başarılar kazandılar. Hal böyle olunca bu başarılarını olimpiyat madalyasıyla taçlandırmak için var güçleriyle çalışacaklardır. Sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.
"CHP'Lİ BELEDİYELER SPORA ÖNEM VERİYOR"
Nuhut konuşmasını şöyle sürdürdü; “Ben bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi Spor Kurulu Başkanıyım. 254’e yakın belediyemizin spor kulüpleri var. Olimpiyatlara katılacak sporcuların neredeyse üçte 2’sini Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden sporcular oluşturuyor. Ve ben bunu büyük bir gururla söylemek istiyorum. Olayı siyasallaştırmak arzusunda değilim, ancak CHP’li belediyelerin spora ne denli önem verdiklerini bir kez daha ifade etmek isterim. Olimpiyatlarda tüm sporcularımızın başarılı olmasını ve madalyalar kazanmasını umut ediyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da amatör spor kulüpleriyle çok ilgili. Tüm spor branşlarına, kulüplere ve sporculara destek olmaya çalışıyoruz. Ve bu desteği de her zaman vereceğiz. “
Kenan Nuhut,Tokyo Olimpiyatları'nda kadın sporculardan madalya beklediklerine vurgu yaparak, “Bu olimpiyatlarda kadın sporcularımız büyük başarı kazanacaklardır. Bu olimpiyatların kadınlarımızın da yıldızlarının parladığı bir olimpiyat olacağı ümidindeyiz. Biz de kendilerine desteğimizi sürdüreceğiz.” dedi.
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