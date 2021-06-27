Serena Williams, Tokyo Olimpiyatları'na katılmayacak
Serene Williams, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayacağını açıkladı.
Kadınlarda dünya 8 numarası Serena Williams, yarın başlayacak Wimbledon öncesinde açıklamalarda bulundu.
Wimbledon'ın ilk turunda Aliaksandra Sasnovich ile karşılaşacak Williams, gelecek ay başlayacak Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayacağını açıkladı.
Rafael Nadal ve Dominic Thiem, daha önce oyunlara katılmayacaklarını belirtmişti.
"BELKİ BAŞKA BİR GÜN"
Williams şunları söyledi, "Aslında olimpiyat listesinde değilim. Üzerinde çok fazla durmak istemiyorum. Tokyo Olimpiyatları'na katılmamamın birçok nedeni var fakat bugün bunları anlatmak içimden gelmiyor. Belki başka bir gün."
İKİ İSİM BELİRSİZ
Dünya 1 numarası Novak Djokovic ve dünya 8 numarası Roger Federer, olimpiyatlarla ilgili açıklama yapmadı. Her iki ismin de Wimbledon sonrasında açıklama yapması bekleniyor.
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