Cumhuriyet Pazar bu hafta da dolu dolu sizlerle!

11 Eylül 2021 Cumartesi, 10:30

Başarılı oyuncu Burcu Biricik, Emrah Kolukısa’nın sorularını yanıtladı. Biricik, “Pandeminin getirdiği sıkıntıları maalesef en ağır ödeyenler tiyatrocular ve müzisyenler oldular. Sosyal medyada gördüğüm ‘Sanat İçin Aşı’ kampanyası beni çok etkiledi. Bu yaraları sarmak için birbirimizin sıkıntılarına kulak kabartmak şart” diyor.

Bu yıl ilk kez verilen Oktay Akbal Edebiyat Ödülü’nün sahibi Adil İzci, Aykut Küçükkaya’yla keyifli bir pazar sohbetine imza attı. İzci, usta yazar Akbal'la ilgili şunları söylüyor: "Oktay Akbal, ta lise yıllarından beri yazıyordu, son aylarına dek de elinden kalemini, önünden daktilosunu eksik etmedi. Bu yoğun ve sürekli emeğiyle de yazınımızın en önemli, en değerli yazarlarından biri oldu. Yanı sıra tutarlı bir Kemalist’ti de. Bu 2000’li yıllarda da Kemalizm inancından en ufak bir ödün vermedi."

Ülker İnce, sinemanın büyüsünü kaleme aldı.

Mustafa Kemal Erdemol, 12 Eylül askeri darbesini yazdı.

Caz sahnesinin beğenilen isimlerinden Elif Çağlar, Deniz Ülkütekin’e konuştu.

Hüseyin Edemir, Zürih’in illegal radyolarından LoRa’nın hikâyesini anlattı.

Figen Atalay’dan, okulda maskeli ve mesafeli eğlenmenin yolları.

Emrah Kolukısa’dan, Anthony Hopkins’in kariyerinde yeni bir zirve: ‘Baba’ filmi.

Deniz Yavaşoğulları’ndan, sokak hayvanlarını besleyenlere uygulanan şiddet.

Merve Saatçi’den, antioksidan bombası turşu.

Kemal Urgenç ile “Otobüstekiler”...

Haftanın sanat ajandası...

Hepsi ve daha fazlası için, yarın Cumhuriyet gazetesi almayı unutmayın...

Bu sayıda kimler var: Aykut Küçükkaya, Emrah Kolukısa, Ülker İnce, Mustafa Kemal Erdemol, Figen Atalay, Deniz Ülkütekin, Kemal Urgenç, Hüseyin Edemir, Deniz Yavaşoğulları, Merve Saatçi.