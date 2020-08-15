Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 16:43

Bu hafta kapağımızda Figen Atalay'ın dosya konusu okul var. Veliler ne istiyor? Uzaktan eğitim özellikle ilkokul birinci sınıf öğrencileri için nasıl olacak? Uzmanlar ne düşünüyor? Merak edilen pek çok konuyu Atalay'ın kaleminden okuyabilirsiniz…

Gazeteci yazar Mine Kırıkkanat, kendi hayatından yola çıktığı öykülerinden oluşan son kitabı Kaf Dağının Ardı Belki'yi ve hakkında merak edilenleri İpek Özbey'e anlattı. Kırıkkanat, dobra yanıtlarıyla yine birilerini kızdıracak!

Genç müzisyen Ceren Gündoğdu, Deniz Ülkütekin'le söyleşti…

Hilal Köse, psikoterapist yazar Tuğçe Isıyel ile son dönemde İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması için bahane edilen 'aile'yi konuştu.

Lalehan Utkan, matkap darbeleriyle yaralanan Galata Kulesi'ni yazdı…

Emrah Kolukısa son dönemin ilgi çeken dizilerinden I May Destroy You'yu yazdı…

Haluk Erdemol'dan, Lidya Kralı Kroisos'un mutluluk sınavı...

Arif Kızılyalın'dan Gaziantep'te lezzet turu

Merve Saatçi'nden iki günde mucizeler yaratan kabak detoksu…

Deniz Yavaşoğulları'ndan Hatay Belediyesi barınağında yaşanan vahşet…

Elçin Poyrazlar: Baylar, bayanlar ve yanlışlar

Özge Mumcu Aybars: Belarus'un seçimi

Mustafa K. Erdemol: Feyruz, dinlemeyen eksik kalmıştır

Enver Aysever: Gotod'yu beklerken kendine rastlamak

Şafak Özlem: Nasıl da mis gibi delirdik!

Haftanın sanat ajandası…

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