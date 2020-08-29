Cumhuriyet Pazar yarın dopdolu içeriğiyle gazetenizle birlikte!

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 15:42

Bu hafta pazar konuklarımızdan biri caz ve blues tarzıyla çok sevilen genç müzisyen, piyanist, söz yazarı Karsu Dönmez. Sosyal mesafeli konserlerine başlayan müzisyenle sanat yolculuğunu, salgının etkilerini, Karsu’s Kitchen’da paylaştığı yemek tariflerini konuştuk. Hilal Köse’nin söyleşisi...

Onur Ünlü Emrah Kolukısa ile yeni kitabı Hesabım Var’ı ve Türkiye’de din üzerinden süren tartışmaları konuştu.

Mustafa K. Erdemol, Londra’nın Enfield bölgesinin belediye başkanı seçilen Sabri Özaydın’la söyleşti.

Gözde Akgüngör Pamuk, şehirden göçüp, hayalini gerçekleştirebilen Yosun Karaca’nın atlı hayatını yazdı.

Figen Atalay, salgınla iyice artan uyku sorunlarına dair zihin açıcı bilgileri derledi. Uyku Bozuklukları Ağı’na göre bazı insanlar isteseler de erken uyuyamıyorlar ve sorun psikolojik değil nörolojik...

Figen Yanık: Lavanta kokulu tatlı laboratuvarı

Gamze Akdemir: Kriz dönemi insanları Hobolar

Ülker İnce: Toplumda karşılığı yok...

Elçin Poyrazlar: Hop aile var!

Özge Mumcu Aybars: Mektup

Enver Aysever: Güzeldir rakı şişesinde balık olmak

Şafak Özlem: Ünsal Oskay was here 1

Hazal Ocak: Amsterdam’ın saklı köşeleri

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