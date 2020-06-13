Cumhuriyet Pazar yarın gazetenizin içinde!
Bu hafta pazar konuklarımız oyuncu Müge Boz ve müzisyen Koray Candemir. Boz, karantina günlerini, kızı Vina’yı, anneliği, anne adaylarına tavsiyelerini anlattı. “Ne zaman biri senin hamile olduğunu öğrense ilk söylediği şey ‘Hayatınız bitecek’ oluyor. Bu tarz konuşmalar yapan arkadaşlarınızla bile konuşmayın” diyor. Deniz Ülkütekin söyleşisi...
Koray Candemir, uzun bir süre sonra yeni şarkısı İhtimaller’i paylaştı. Emrah Kolukısa’ya konuşan Candemir, “90’lar şu ana kıyasla naif ve gizemli yıllardı” diyor.
Figen Atalay, çocuklar açısından çağın en büyük tehlikelerinden biri olan siber zorbalığa karşı yapılacakları listeledi...
Gamze Akdemir, köle olmamak için savaşçı olan kara kıtanın Dahomey Amazonları’nın hikâyesini yazdı...
#erkekleryerinibilsin akımına denizci kadınlar da destek vermişti. Hilal Köse, iki kaptanla denizin kadın halini konuştu...
Orhun Atmış, sosyal mesafeli tatilin nasıl olacağını düşünenler için çadırla kamp yapmanın püf noktalarını sıraladı...
Sibel Bahçetepe, kalp damar cerrahı Prof. Dr. Semih Barlas ile varis tedavisini konuştu. Barlas, “Evde kaldığımız salgın sürecinde, hareketsiz bir yaşam varis hastalığında tehlikeli sonuçlar doğurabilir” diyor.
Beslenme Uzmanı Merve Saatçi, “Diyete başlamak için şart değil” diyor.
Ayça Han’dan Osmanlı mutfağından iki yemek tarifi: “Kavun Tolması” ve “Balık Turşısı”
Deniz Yavaşoğulları ile Pati Günlükleri: Kediler ve köpekler için ev yapımı sağlıklı atıştırmalıklar
Ataol Behramoğlu: Yalnızlık ve hayaller
Özge Mumcu Aybars: Bir unutamama öyküsü, ‘kötülüğün sıradanlığı’
Mustafa K. Erdemol: Dante’yi eve kapatsalardı ne olurdu?
Enver Aysever: İdeolojik tekme ve acılı kuşaklar!
Alper İzbul: Üşümek daha iyidir...
Çevrimiçi sanat ajandası...
Cumhuriyet bu pazar da dopdolu!
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